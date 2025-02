TORINO – Stellantis ha chiuso il 2024 con ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al 2023. l’azienda ha immatricolato a gennaio in Ue, Paesi Efta e Regno Unito 154.079 auto, il 16% in meno dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è in calo dal 18% al 15,5%. Il flusso di cassa industriale è stato negativo per 6 miliardi di euro.

Crescita positiva per il 2025

L’azienda stima una crescita “positiva” dei ricavi netti, un margine di reddito operativo positivo a una cifra e flusso di cassa industriale “positivo”. Il Ceo di Stellantis ha spiegato che la crescita “riflette sia la fase iniziale della ripresa commerciale sia le elevate incertezze del settore”. Nel 2025 Stellantis lancerà dieci nuovi modelli.

Le parole di Salvini sui dati di Stellantis

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, alla stampa estera, si è mostrato preoccupato per i dati di Stellantis, definendoli “drammatici”. Secondo Salvini, sarebbe il “suicidio imposto da Bruxelles nel nome dell’auto elettrica” ad aver determinato “morti e feriti tra gli operai e gli ingegneri, non tra i politici”. Il vicepremier auspica che al più presto venga eletto “un ministro dei trasporti tedesco”.