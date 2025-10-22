NEWS ANSA

Trump-Putin, slitta l'incontro
Mosca continua la preparazione
Raid su Kiev: sei morti

Zelensky: "Idea Trump buon compromesso

Bene congelare guerra su linea fronte"

di Filippo Saggioro22 Ottobre 2025
Presidente russo, Vladimir Putin

WASHINGTON – Non ci sono piani per un incontro “nell’immediato futuro” tra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, dopo l’ottimismo dei giorni scorsi per un bilaterale tra i due leader a Budapest. Ma Mosca smentisce. Il vice ministro degli Esteri, Sergey Ryabkov, ha assicurato che “continua la preparazione” del summit Trump-Putin. Le trattative, dunque, rimangono in stallo, anche se Volodymyr Zelensky ha definito “un buon compromesso” la proposta di Trump di utilizzare la linea di contatto come base di discussione. 

Telefonata Rubio-Lavrov

Anche l’incontro tra il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov – che doveva tenersi il prossimo giovedì – sarebbe stato rimandato. Anche questa volta è arrivata la smentita del Cremlino, che sostiene come il vertice non fosse nemmeno stato concordato e che si tratta di “fake news” occidentali. Durante la telefonata tra i due alti funzionari di lunedì 20 ottobre, Lavrov ha chiuso a una tregua in tempi brevi in Ucraina, sottolineando che “serve una pace duratura e sostenibile e non un immediato cessate il fuoco”. 

La guerra continua: sei morti di cui due bambini

Intanto nuovi raid sull’Ucraina confermano le intenzioni di Mosca. Nella notte, l’esercito russo ha condotto un attacco su larga scala che hanno scosso Kiev e altre città del Paese, uccidendo almeno sei persone, tra cui due bambini. I bombardamenti russi hanno colpito anche un asilo nella città di Kharkiv, ferendo alcuni bambini. “Un’altra notte che dimostra che la Russia non sente abbastanza pressione e prolunga la guerra”, ha detto il presidente ucraino. A essere attaccati, a detta di Zelensky, sono principalmente “infrastrutture energetiche, ma anche molti edifici residenziali”. Anche l’esercito ucraino attacca con forza. Nelle ultime ore è stato colpito l’impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave nel complesso militare-industriale della Russia. 

Rutte a Washington e Zelensky in Svezia

Intanto, il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, è atteso oggi a Washington per un colloquio con Donald Trump. Zelensky, invece, si incontrerà con il premier svedese, Ulf Kristersson, a Linkoping, città sede del gruppo di difesa Saab, produttore dei caccia Gripen. A margine del vertice, i due leader faranno un annuncio “sulle esportazioni di difesa”, ha chiarito Stoccolma in un comunicato. 

