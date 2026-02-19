NEWS ANSA

Sport

Petrecca lascia la direzione
dietrofront dopo le polemiche
L'incarico a Lollobrigida

Resterà fino al termine dei Giochi

La decisione dopo le ultime critiche

di Pietro Bazzicalupi19 Febbraio 2026
paolo petrecca

Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport | Foto Ansa

ROMA – Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Come si legge in una nota dell’azienda, la responsabilità di Rai Sport sarà affidata, provvisoriamente, a Marco Lollobrigida.

Il passo indietro dopo le polemiche

Il dietrofront di Petrecca arriva dopo i giorni di polemiche a seguito degli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. L’ormai ex direttore di Rai Sport, infatti, aveva sostituito per l’occasione il collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul piede di guerra era scesa anche la redazione di Rai Sport, dicendosi pronta alla sciopero alla fine dei Giochi.

Lo sciopero dei giornalisti

A sostegno della protesta, era stato anche attuato uno sciopero delle firme dei giornalisti dei tg e dei gr. Petrecca era finito inoltre al centro di nuove contestazioni per le spese “pazze” della sua direzione, lievitate, secondo indiscrezioni filtrate sulla stampa, dopo una riunione con il capo del personale, a suon di assunzioni, promozioni e gratifiche e consulenze esterne.

