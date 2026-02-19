NEWS ANSA

Cronaca

Maltempo al nord
Crolla un muraglione a Genova
Sfollate 52 persone

Tanti i disagi sul tutto il territorio

"La Protezione civile assicura supporto"

di Greta Giglio19 Febbraio 2026
crollo genova

Il crollo di un muro di contenimento ha costretto all'evacuazione di un edificio in via Napoli, Genova, 19 febbraio 2026 | Foto Ansa/Luca Zennaro

GENOVA – Un edificio è stato evacuato in via Napoli, nel quartiere Lagaccio a Genova, a seguito del crollo di un muro di contenimento. Sono 52 le persone che hanno passato la notte fuori casa. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e la Protezione civile.

Il crollo del muraglione

Le forti piogge e le raffiche di vento hanno causato nella notte di ieri 18 febbraio il crollo di un muraglione. L’intervento della protezione civile si è conclusa alle 2 del mattino con l’evacuazione di una intera palazzina. La maggior parte degli sfollati ha trovato ospitalità da da parenti e amici. In sei hanno richiesto assistenza abitativa e sono stati sistemati in alloggi a carico del Comune. In giornata i tecnici accerteranno la stabilità dell’edificio, che poggia proprio nel punto dove è franato il terreno.

I disagi per il maltempo

In altre zone il maltempo ha causato allagamenti e smottamenti. Chiusa una via a Fontanegli a causa di una frana e un sottopasso a Certosa. Disagi anche in piazza Pallavicini, a Rivarolo. “La Protezione civile ha lavorato ininterrottamente tutta la notte – ha dichiarato l’assessore Massimo Ferrante – gestendo le emergenze sul territorio e garantendo il supporto alla popolazione”.

