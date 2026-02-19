GENOVA – Un edificio è stato evacuato in via Napoli, nel quartiere Lagaccio a Genova, a seguito del crollo di un muro di contenimento. Sono 52 le persone che hanno passato la notte fuori casa. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e la Protezione civile.

Il crollo del muraglione

Le forti piogge e le raffiche di vento hanno causato nella notte di ieri 18 febbraio il crollo di un muraglione. L’intervento della protezione civile si è conclusa alle 2 del mattino con l’evacuazione di una intera palazzina. La maggior parte degli sfollati ha trovato ospitalità da da parenti e amici. In sei hanno richiesto assistenza abitativa e sono stati sistemati in alloggi a carico del Comune. In giornata i tecnici accerteranno la stabilità dell’edificio, che poggia proprio nel punto dove è franato il terreno.

I disagi per il maltempo

In altre zone il maltempo ha causato allagamenti e smottamenti. Chiusa una via a Fontanegli a causa di una frana e un sottopasso a Certosa. Disagi anche in piazza Pallavicini, a Rivarolo. “La Protezione civile ha lavorato ininterrottamente tutta la notte – ha dichiarato l’assessore Massimo Ferrante – gestendo le emergenze sul territorio e garantendo il supporto alla popolazione”.