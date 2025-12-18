MILANO – Le Winx comprano Geronimo Stilton. Questo non vuol dire che il famoso topo giornalista lascerà Topazia per risolvere misteri a Magix City, ma solo che i suoi diritti non saranno più di proprietà di Elisabetta Dami, la sua creatrice, e di Pietro Marietti. Rainbow – la società del creatore delle celebri fate – ha infatti acquisito la proprietà intellettuale del personaggio.

Geronimo Stilton è diventato nel tempo un simbolo della letteratura per ragazzi e un punto di riferimento per milioni di giovani lettori, grazie a storie autentiche, umoristiche, positive e inclusive, dal forte valore educativo e attente ai temi sociali. I libri sono pubblicati in Italia da Piemme, tradotti in oltre 50 lingue e hanno venduto più di 190 milioni di copie nel mondo. “Il nostro impegno sarà quello di accompagnarlo in un percorso di crescita capace di espandersi su nuovi media e nuove forme espressive, rimanendo fedeli allo spirito che lo ha reso unico”, sottolinea il fondatore di Rainbow Igino Straffi.