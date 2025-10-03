ROMA – Sono ore calde, le ultime della campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria. Dopo la recente vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche, sostenuto dal centrodestra, la sfida politica si sposta nel Sud dell’Italia. Le votazioni si terranno domenica 5 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15.

Tridico: “Dagli avversari campagna fatta di fake news”

Il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps e oggi parlamentare europeo, definisce la campagna dei suoi avversari “condita di fake news” e tentativi di delegittimazione. “Di Calabria non hanno mai parlato, non hanno un programma”, spiega Tridico in un’intervista a Repubblica. Sulle proposte in programma, il candidato parla di “un patto con i calabresi per far rinascere la nostra terra”, con “un bonus per medici e professionisti sanitari che sceglieranno di tornare in Calabria”. Tridico promette anche l’assunzione di “10 mila giovani che si occuperanno di tutela del territorio e cultura” e l’apertura di “quattro poli tecnologici specializzati in innovazione, economia digitale e ricerca”.

Occhiuto: “Indagine non peserà, mi giudicheranno i calabresi”

Tranquillità, invece, nel centrodestra. Per il presidente uscente Roberto Occhiuto, a l’inchiesta che lo vede indagato per corruzione a Catanzaro “non peserà”. Occhiuto si era dimesso anticipatamente dalla sua carica per poi annunciare la sua ricandidatura. “L’effetto Marche qui lo possiamo moltiplicare almeno per due”, dice intervistato da Repubblica. E riguardo l’’indagine, dichiara: “Siano gli elettori a giudicarmi”. Occhiuto ritiene “di poter vincere perché chi vive qui sa con che fatica abbiamo invertito la rotta: colmando lacune, unificando consorzi-carrozzoni, provando a razionalizzare le spese, occupandoci dei lavoratori”.

A Reggio Calabria il comizio della Lega con Salvini e Vannacci

Intanto la Lega si prepara a chiudere la campagna elettorale per le regionali. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre, alle ore 18:00, nella centralissima Piazza De Nava a Reggio Calabria, dove un comizio con il segretario federale del Carroccio Matteo Salvini e il vicesegretario Roberto Vannacci, insieme al sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon animerà le ultime ore di dibattito.