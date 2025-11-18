ROMA – Fine vita, termovalorizzatore e autonomia differenziata. In vista delle elezioni regionali in Campania, il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Fico e quello di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli accettano il confronto per discutere di tutte le criticità della Regione.

Il fine vita

Una delle questioni più scottanti è sicuramente il fine vita che Fico ritiene “una materia del Parlamento e del consiglio regionale”. “Personalmente sono d’accordo, ma è una materia che spero possa essere discussa fuori dall’ideologia” ha detto il candidato del centro sinistra. Dal canto suo, Cirielli, essendo cattolico, ha “grande difficoltà ad approcciare il tema del fine vita” ma ritiene che non sia giusto imporre ai cittadini una visione religiosa”. “Credo che la competenza sia di carattere nazionale, è un argomento molto complesso, lo Stato deve discutere e prendere decisioni”.

La questione rifiuti e il termoconvertitore di Acerra

Mentre per quanto riguarda la gestione dei rifiuti i due candidati si sono scontrati sul termovalorizzatore di Acerra. Per Fico “l’obiettivo è arrivare a portare sempre meno rifiuti ad Acerra, fino a quando magari l’impianto sarà obsoleto”. Mentre per Cirielli si tratta di un metodo di smaltimento “indispensabile” per ora, che potrà forse essere superato in futuro.

Lo scontro sull’autonomia differenziata

Sul tema della possibile stipula con il governo di un accordo per una maggiore indipendenza della Regione su diverse materie, il pentastellato ha detto: “Noi intenderemo contrastare un progetto scellerato che ammazza la nostra Repubblica e mette una croce definitiva sul nostro Sud. Io non riesco a comprendere come sia possibile che i patrioti di Fratelli d’Italia accettino questa divisione, creando complicanze anche per le regioni del Nord”. Cirielli, invece, vede di buon occhio l’autonomia differenziata anche se dichiara che “in questo momento” non ne usufruirebbe. Il candidato del centro destra “appoggia l’autonomia differenziata, ma non in Campania: mi sembra un’incoerenza molto grande” ha risposto Fico.