NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:29 del 18 novembre 2025

HomeFotogallery Praga commemora la Rivoluzione di Velluto. Cechi in piazza anche contro il governo Babis
Fotogallery

Praga commemora la Rivoluzione di Velluto. Cechi in piazza anche contro il governo Babis

di Enza Savarese18 Novembre 2025
di Enza Savarese18 Novembre 2025
rivoluzione velluto

Leader del movimento ANO e coalizione del primo ministro Andrej Babis accende una candela al momoriale per gli studenti uccisi dalla polizia nel 1989 | Foto Ansa

rivoluzione velluto

Le persone, dietro una finestra che espone una foto in bianco e nero del 1989, accendono candele mentre si riuniscono al memoriale degli studenti che furono attaccati dalla polizia antisommossa nel 1989 in via Narodni | Foto Ansa

rivoluzione di velluto

I dimostranti prendono parte al raduno "La Repubblica Ceca non è in vendita" contro il governo emergente, mentre celebrano il 36° anniversario della Rivoluzione di velluto | Foto Ansa

rivoluzione velluto

I manifestanti protestano contro il governo nell'anniversario della rivoluzione di velluto con il cartello "La democrazia non è morta" | Foto Ansa

rivoluzione di velluto

La visuale da una finestra della manifestazione in via Narodni | Foto Ansa

rivoluzione velluto

La fiaccolata per il 37esimo anniversario della rivoluzione di velluto vista dall'alto | Foto Ansa

rivoluzione velluto

I dimostranti prendono parte al raduno "La Repubblica Ceca non è in vendita" contro il governo emergente, in occasione del 37esimo anniversario della Rivoluzione di velluto, in Piazza della Città Vecchia | Foto Ansa

rivoluzione velluto

Piazza della Città Vecchia a Praga vista dall'alto durante l'anniversario della rivoluzione di velluto | Foto Ansa

PRAGA – A 37 anni dalla Rivoluzione di Velluto che ricorda la dissoluzione nel 1989 dello Stato comunista cecoslovacco, a Praga si manifesta anche contro il governo conservatore. Sono in migliaia i cechi che in piazza della Città Vecchia hanno commemorato le vittime di quasi quarant’anni fa, ma hanno manifestato anche contro il primo ministro Andrej Babiš da poco eletto. Il conservatore dopo la vittoria alle urne non ha raggiunto una maggioranza nel parlamento della Repubblica Ceca per poter creare un nuovo governo. “La Repubblica ceca non è vendita”, questo uno degli slogan rivolti contro il leader populista che già in passato aveva guidato il paese dicendo di volersi rifare alla politica di Donald Trump. 

FOTO ANSA

Ti potrebbe interessare

Messico, scontri e feriti nella protesta della GenZ contro corruzione e crimine

17 Novembre 2025

Dopo le Filippine, il tifone Kalmaegi travolge il Vietnam: centinaia di morti

07 Novembre 2025

Diogo Jota, il Real a Liverpool omaggia l’attaccante scomparso: dal joystick rosso...

04 Novembre 2025

Il Cairo, cerimonia faraonica per l’apertura del Gem: il nuovo museo egizio...

03 Novembre 2025

Dolcetto o scherzetto? Trump e Melania regalano caramelle ai bambini per Halloween

31 Ottobre 2025

L’operazione anti-narcos più letale di sempre: a Rio de Janeiro 64 morti...

29 Ottobre 2025
Accessibility by WAH