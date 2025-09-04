BARI – Continuano le tensioni nel centrosinistra tra il Partito democratico e Alleanza verdi sinistra sulle candidature alle elezioni regionali in Puglia di metà novembre. Rimane al momento candidato l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro che insiste nel non volere l’ex presidente della regione Nichi Vendola nella lista di Avs, alleata dei dem. Ma Avs non sembra disposta a cedere mentre la segretaria pd Elly Schlein non vuole cedere su Decaro ma sottolinea come la decisione spetti esclusivamente a Avs.

Avs: “Andiamo avanti insieme per vincere”

Dalla seconda edizione della festa nazionale dell’alleanza dei partiti di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni a Roma arriva una proposta per Decaro: andare avanti insieme. “Non chiediamo un passo indietro ma gli faccio un appello affinché faccia un passo in avanti e vinca le elezioni insieme a noi”, dichiara Bonelli. Della stessa linea il leader di Sinistra italiana Fratoianni rivolgendosi all’ex sindaco di Bari: “Non rimuoveremo le candidature perché sono un contributo prezioso. Noi di Avs siamo i tuoi migliori alleati e la miglior garanzia della discontinuità che hai invocato”, ha detto il deputato pisano.

Da sinistra, il leader di Si Nicola Fratoianni, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e il leader di Europa verde Angelo Bonelli, alla festa nazionale Avs ieri a Roma | Foto Ansa

Decaro: “Non sono indispensabile né tantomeno insostituibile”

“Non è mia intenzione limitare il diritto costituzionale di ciascuno di candidarsi nel ruolo politico che ritiene più utile per la collettività. Per non creare problemi alla coalizione progressista e ai partiti che la compongono, fin dall’inizio ho detto che non sono né indispensabile né tantomeno insostituibile”. Queste le parole dell’ex sindaco di Bari Antonio Decaro, politico molto popolare in Puglia, che non ha mai nascosto la sua disponibilità a candidarsi alla guida della sua regione ma che non vuole che i precedenti presidenti facciano parte del consiglio regionale per “non essere ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto”. Sul tema è intervenuto ieri sera a In Onda su La7 il dem e presidente della regione Campania Vincenzo De Luca: “Sono d’accordo con lui quando dice che nessuno è insostituibile. Come si fa a dire al dirigente di un altro partito, Vendola, che sta fuori dalla politica da dieci anni ed è stato un ottimo presidente di regione, che non può candidarsi?”.

Schlein: “Su Vendola decide Avs ma Decaro rimane la persona giusta”

“Nichi Vendola è di Avs quindi è giusto che siano loro a fare le proprie liste”. Così la segretaria Elly Schlein a margine della festa di Avs cerca di stemperare i toni. La leader Pd si è detta certa di trovare una soluzione in Puglia, sottolineando la bontà della scelta di puntare sull’europarlamentare barese. “Ribadisco che Decaro è la candidatura più competitiva e forte ed è la persona giusta per vincere. L’auspicio è che si possa risolvere al più presto questo impasse”, ha rimarcato la segretaria del Pd.