NEW YORK – Jannik Sinner si aggiudica il derby tricolore andato in scena nella notte a Flushing Meadows. L’altoatesino batte in due ore Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 e vola in semifinale agli US Open. Ad aspettarlo è il canadese Felix Auger-Aliassime, che aveva superato in precedenza l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-5, 7-6. Il penultimo atto dello slam americano si disputerà nella notte tra venerdì e sabato.

Sinner, implacabile nei derby

Non c’è storia nei derby quando c’è di mezzo Sinner: il numero uno del mondo ne ha conquistati 16 su 16. Inoltre si tratta del 26esimo trionfo di fila negli Slam sul veloce, terza serie di sempre dopo Federer (40) e Djokovic (27), nonché la vittoria n.86 in un Major, eguagliando Nicola Pietrangeli tra gli italiani.

Sinner: “Siamo orgogliosi di essere italiani”

“Ci conosciamo bene, veniamo dallo stesso Paese, giochiamo la Davis insieme. Ma dobbiamo mettere da parte l’amicizia per la partita e quando ci stringiamo la mano torniamo come prima”, commenta Sinner al termine dell’incontro. “È stato un match solido, ho servito bene. Siamo sempre più gli azzurri che giocano i tabelloni principali”. Poi aggiunge sorridendo: “Qualcuno in Italia non avrà dormito per questo match, siamo orgogliosi di essere italiani. È un Paese speciale, abbiamo grandissimo sostegno e poi siamo ovunque”.

Musetti: “Impressionato da Jannik”

“Stasera Jannik ha vinto sotto tutti gli aspetti: servizio, risposta, aggressività, il modo di comandare gli scambi”, chiarisce dal canto suo il carrarino. Musetti spiega inoltre cosa rende Sinner un avversario così difficile da affrontare, ancor di più sul cemento: “Da fondo è opprimente, ha profondità incredibile, è solidissimo e concede pochissimo. Questo ti costringe ad alzare l’asticella e spesso ti porta fuori giri, perché il livello si alza molto. Forse solo Carlos (Alcaraz), in condizioni ottimali, può dargli fastidio ora”. Le probabilità di un nuovo scontro fra i due sono alte. Ma prima il tennista spagnolo dovrà vedersela con Novak Djokovic nell’altra semifinale che andrà in scena sull’Arthur Ashe Stadium, venerdì alle 21.