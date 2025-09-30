Retromarcia sul piano di Trump. Netanyahu: “L’esercito resterà nella Striscia” (Il Fatto del giorno)

VideoRetromarcia sul piano di Trump. Netanyahu: “L’esercito resterà nella Striscia” (Il Fatto del giorno)di Leonardo Macciocca30 Settembre 2025di Leonardo Macciocca30 Settembre 2025 5A cura di Leonardo MaccioccaFatto del giornoLeonardo Macciocca post precedente Medio Oriente, Maria Gianniti (Tg1) ospite di Lumsanews: “A Gaza si rischia un nuovo Iraq” Ti potrebbe interessare Medio Oriente, Maria Gianniti (Tg1) ospite di Lumsanews: “A Gaza si rischia... 30 Settembre 2025 Il giorno del vertice Trump-Netanyahu, 21 punti per il piano di pace... 29 Settembre 2025 Le parole della scrittrice Anna Foa sulla situazione a Gaza: “Non è... 29 Settembre 2025 Giubileo, bilancio in positivo per il maxi piano sicurezza 26 Settembre 2025 Medio Oriente, la preoccupazione del Ghetto di Roma 26 Settembre 2025 Roma, l’assedio dei venditori abusivi 26 Settembre 2025