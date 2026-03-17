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HomeCronaca Roma, El Aynaoui rapinato in casa nella notte. Rubati soldi e gioielli
Cronaca

El Aynaoui rapinato in casa
Derubato di gioielli e Rolex
Il nuovo caso a Castel Fusano

Una banda di sei uomini armati

Il calciatore costretto a inginocchiarsi

di Marco Bertolini17 Marzo 2026
di Marco Bertolini17 Marzo 2026
El Aynaoui

Il classe 2001 Neil El Aynaoui, arrivato a Roma il 20 luglio 2025 | Foto Ansa

ROMA – Notte di terrore per il centrocampista della Roma Neil El Aynaoui, vittima di una rapina nella sua abitazione. I malviventi hanno chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la fidanzata e il fratello con la sua compagna. 

Una banda di sei uomini armati, rubati gioielli e Rolex

Il teatro della rapina è l’abitazione del calciatore, in zona Castel Fusano. Nel quartiere, situato a pochi chilometri da Trigoria, vivono tanti calciatori della Roma. Intorno alle tre di notte una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e a volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza i presenti in casa, dopo aver costretto il centrocampista a inginocchiarsi. In un secondo momento la banda ha rubato i gioielli per un valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Non è il primo caso di una rapina ai danni di un calciatore della Roma (Wesley l’ultima vittima, ndr.) o della Lazio, con la squadra mobile che ha avviato le indagini. Intanto il calciatore salterà l’allenamento di oggi, 17 marzo, perché ancora sotto shock.

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