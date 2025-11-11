NEWS ANSA

Roma, incendio in edificio occupato a Tor Sapienza. Uomo si lancia per sfuggire alle fiamme, è grave

di Iris Venuto11 Novembre 2025
Incendio in uno stabile occupato in Via Cesare Tallone a Tor Cervara | Foto Ansa

ROMA – Una lunga colonna di fumo si è sollevata questa mattina nella periferia est di Roma, sopra via Cesare Tallone, nel quartiere di Tor Sapienza, dove un violento incendio è divampato all’interno di un edificio abbandonato. Sotto gli idranti dei pompieri rimane lo scheletro carbonizzato dello stabile, dove circa duecento senzatetto si erano rifugiati per trascorrere la notte. 

Le fiamme hanno invaso l’edificio alle 7:20 per cause ancora da accertare. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti con un’autoscala a portare in salvo una famiglia rimasta intrappolata al secondo piano. Gravi, invece, le condizioni di uno degli occupanti dell’edificio che, nel tentativo di mettersi in salvo dalle fiamme, si sarebbe lanciato da una finestra. Si tratta, come riporta il Corriere della Sera, di un 35enne italiano, ora ricoverato in codice rosso nell’ospedale Sandro Pertini di Roma. 

A lanciare l’allarme è stata una pattuglia della Sicurezza pubblica emergenziale della polizia locale che si trovava in zona. Intanto procedono gli interventi di evacuazione e spegnimento degli operatori del 115. In corso anche le operazioni di messa in sicurezza del quadrante. Un quartiere cosparso di diversi edifici abbandonati, stabilimenti e ex sedi istituzionali dismesse, mai riconvertite, diventati negli anni rifugi per migranti senza dimora. “Tutti sanno cosa succede qui. Però, se non viviamo così, di cosa viviamo noi adesso?”. È la testimonianza rilasciata a Repubblica da una donna evacuata, che convinta che l’incendio sia stato appiccato volontariamente, alla domanda sul motivo per cui vivesse lì risponde: “Perché penso di dover pagare qualche peccato”. Sulla miccia che ha innescato l’incendio si concentrano ora le indagini della polizia. 

