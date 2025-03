MILANO – Nonostante l’ennesimo nulla di fatto, con i due club che ancora discutono di clausole e regolamenti, Giuseppe Sala si dice “abbastanza fiducioso” che alla fine si arriverà alla fumata bianca. L’accordo tra Milan e Inter per l’acquisto del Meazza sembra in dirittura d’arrivo. Il sindaco di Milano, visto che le due squadre “non hanno problemi o differenze sulla proposta da fare al Comune”, ha chiesto un aggiornamento tra 48 ore.

Cosa succede in caso di rinuncia di uno dei club

L’oggetto del contendere tra le due proprietà americane riguarda l’ipotesi che uno dei due club decida di sfilarsi dal progetto. Non è chiaro se, eventualmente, una tra Milan e Inter possa proseguire l’iter che porta al nuovo stadio anche da sola. Sala ha ribadito che, in caso di ulteriori ritardi, Palazzo Marino sarebbe pronto a indire una gara per la vendita del Meazza e delle aree limitrofe, che dovranno comunque mantenere la funzione sportiva.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala | Foto Ansa

Il nodo del progettista

Nel caso in cui restasse solo una delle due società a voler davvero costruire il nuovo San Siro, resta comunque aperta la “questione progettista”. Dopo il deposito del docfap (documento di fattibilità delle alternative progettuali) toccherà al Comune istruire la pratica. Poi la palla passa alla conferenza dei servizi che dovrebbe concludersi con la dichiarazione di pubblico interesse. Il sindaco spera che via Aldo Rossi e Viale della Liberazione, ora che le posizioni sembrano “più vicine”, trovino la quadra. “Non c’è nessun tipo di ultimatum ma ho spiegato loro che dobbiamo procedere se vogliamo confermare i tempi che ci eravamo dati”, ha detto Sala.

Nuovo incontro entro il 12 marzo

Palazzo Marino aveva già chiesto ai due club di accelerare. Il Comune di Milano deve vendere lo stadio prima di settembre, quando scatterà il vincolo sul secondo anello. Il prossimo incontro, a cui dovrebbero partecipare il presidente Paolo Scaroni e il top manager Beppe Bonomi per il Milan e Carlo Ligori e Katherine Ralph di Oaktree per l’Inter, dovrebbe svolgersi entro il 12 marzo.