NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 17:04 del 21 novembre 2025

HomeVideo Sballarsi con le bombolette per montare la panna. La droga dei ragazzi spopola sui social
VideoVideo Notizia

Sballarsi con le bombolette per montare la panna. La droga dei ragazzi spopola sui social

di Elisabetta Guglielmi21 Novembre 2025
di Elisabetta Guglielmi21 Novembre 2025

Servizio di Irene Di Castelnuovo ed Elisabetta Guglielmi

Ti potrebbe interessare

Metro far west, ancora furti nelle metropolitane di Roma

21 Novembre 2025

Cultura usa e getta: il muro di auricolari al Foro Romano

21 Novembre 2025

Sicurezza a Roma, il sindaco Gualtieri: “Serve intervenire sui quartieri degradati”

21 Novembre 2025

Movida selvaggia, la Questura sospende sei licenze ai locali

21 Novembre 2025

TG del 21 novembre 2025

21 Novembre 2025

Nascite in Italia ai minimi storici: oltre 3 mila euro per chi...

20 Novembre 2025
Accessibility by WAH