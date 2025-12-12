NEWS ANSA

Sport

Sci, Vonn eterna a St.Moritz
Vince la discesa a 41 anni
Quarta l'azzurra Sofia Goggia

La leggenda Usa si era ritirata nel 2019

Trionfa a 8 anni dall'ultima volta

di Pietro Bazzicalupi12 Dicembre 2025
vonn

La sciatrice statunitense, Lindsey Vonn | Foto Ansa

ST. MORITZ – La regina dello sci è tornata. Lindsey Vonn, all’età di 41 anni, vince la prima discesa stagionale della Coppa del Mondo a St. Moritz, tornando a trionfare a quasi otto anni di distanza dall’ultima volta, ad Åre nel 2018.

Una vera impresa quella della leggenda statunitense che, dopo il ritiro nel 2019, ha deciso di rimettersi in gioco l’anno scorso gareggiando con una protesi al ginocchio. Vonn, infatti, nel corso della sua gloriosa carriera ha riportato numerosi e gravi infortuni. Tra questi la rottura dei legamenti crociati anteriori, del collaterale mediale e una frattura del piatto tibiale al ginocchio destro durante i Mondiali di Schladming nel 2013, e una frattura all’omero nel 2016.

Una discesa da dominatrice e per larghi tratti un salto indietro nel tempo: la campionessa a stelle e strisce non si limita semplicemente al primo posto, ma si impone con distacchi netti sulle avversarie. Si inchina alla Vonn anche l’azzurra, Sofia Goggia, che rimane fuori dal podio e conclude la prova con un amaro quarto posto: +1.31 sul tempo della regina di tutti tempi nella velocità.

