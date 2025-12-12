ROMA – Stop dai trasporti alla sanità, dalle fabbriche alla scuola. La Cgil scende in piazza contro la Manovra 2026 con la mobilitazione che interessa i settori pubblici e privati. Manifestazioni in tutta Italia, con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini che sottolinea la necessità di modifiche alla Manovra perché penalizza i lavoratori.

Corteo per lo sciopero generalea Torino | Foto Ansa

Una protesta contro la Manovra

Da nord al sud del Paese, la protesta si concentra sulla legge di bilancio che “non affronta emergenze cruciali come i salari bassi, la precarietà e il caro-vita”. A Firenze, nel corteo partito da piazza Santa Maria Novella, presente anche il segretario della Cgil: “Lanceremo nei prossimi giorni una raccolta di firme per presentare in Parlamento una legge di iniziativa popolare per una vera sanità pubblica. Saremo impegnati a bloccare col referendum una riforma che in realtà con quella della giustizia non c’entra nulla e continueremo a esser impegnati per aumentare il salario”, spiega Landini. “C’è un problema di riforma fiscale, non può essere che la tassazione su lavoro dipendente e pensioni sia più alta della tassazione sui profitti e sulle rendite finanziarie”, chiosa il segretario generale durante il suo intervento.

Il segretario Generale Cgil Maurizio Landini durante la manifestazione a Firenze | Foto Ansa

Landini: “Ci raccontano un Paese che non c’è”

“Bisogna dar voce a chi questo Paese lo tiene in piedi, dobbiamo far parlare il Paese reale perché dobbiamo raccontare quel che succede. Qui siamo ormai a un regime, ci raccontano un Paese che non c’è — continua nel suo intervento Landini —, ci raccontano una quantità di balle, che tutto va bene, tutto sta funzionando: non è così”. Alla manifestazione di Firenze il segretario della Cgil ha parlato anche dei giornalisti. “Oggi daremo voce nelle nostre manifestazioni in tutta Italia anche ai giornalisti di Repubblica e della Stampa, perché pensiamo che quello che sta succedendo sia un tentativo esplicito di mettere in discussione la libertà di stampa e la possibilità concreta di proseguire e di fare serie politiche industriali. Mi sembra – prosegue Landini – evidente quello che sta succedendo. Abbiamo imprese e imprenditori che dopo aver fatto i profitti chiudono le imprese, se ne vogliono andare dal nostro paese per usare i soldi, e quella ricchezza è stata prodotta da chi lavora, da altre parti” sottolinea il segretario.

Dai treni alle scuole: lo stop del 12 dicembre

Il corteo durante lo sciopero generale della Cgil a Roma | Foto Ansa

Lo sciopero interessa l’intera giornata. Solo il trasporto aereo e il personale Atac a Roma fanno eccezione: il primo perché incrocerà le braccia il 17 dicembre, il secondo martedì 9 dicembre. Per il trasporto pubblico locale lo stop è di 24 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia. Per le ferrovie, invece, lo sciopero dura da mezzanotte e fino alle 21 di domani, 13 dicembre. Sono garantiti però i treni a lunga percorrenza e quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 del trasporto regionale. “Per i treni comunque i disagi sono limitati” afferma in una nota il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha visitato la centrale operativa delle Ferrovie dello Stato per verificare le ricadute dello sciopero.

Passeggeri alla stazione ferroviaria Roma-Termini in attesa dei treni durante lo sciopero | Foto Ansa

Forte mobilitazione anche negli ospedali e nelle strutture sanitarie dove si prevedono interruzioni dei servizi non essenziali. Lo sciopero interessa anche l’istruzione: in Liguria numerose scuole sono chiuse, come a Bologna.