Scuola, meno abbandoni

VideoVideo NotiziaScuola, meno abbandonidi Enza Savarese30 Ottobre 2025di Enza Savarese30 Ottobre 2025 1Servizio di Enza Savarese e Iris Venuto Enza Savarese post precedente Bce pronta all’euro digitale, lanciata la fase di sviluppo con emissione nel 2029 Ti potrebbe interessare La riforma della Giustizia passa in Senato (Il Fatto del Giorno) 30 Ottobre 2025 Giornalisti nel mirino, il report di Ossigeno 29 Ottobre 2025 Torna il cessate il fuoco a Gaza dopo i raid israeliani (Il... 29 Ottobre 2025 Sanzioni Usa, Lukoil vende gli asset esteri. Stop Cina all’acquisto di petrolio... 28 Ottobre 2025 Caos impianti sportivi 28 Ottobre 2025 Emergenza alimentare: la Caritas di Roma risponde con gli empori della solidarietà 28 Ottobre 2025