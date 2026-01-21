NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:00 del 21 gennaio 2026

HomeEconomia “Sell America”, la spirale innescata da Trump fa tremare Wall Street
EconomiaPrimo Piano

Le minacce di Trump sui dazi
fanno tremare le Borse europee
Stop anche di Wall Street

Gli esperti: “Un nuovo sell America”

L'oro vola a oltre 4800 dollari l'oncia

di Leonardo Macciocca21 Gennaio 2026
di Leonardo Macciocca21 Gennaio 2026

I trader della Borsa di New York | Foto Ansa

MILANO – Trump e le sue minacce sui dazi spingono le Borse al ribasso. Le piazze europee aprono in calo, con i future che girano in rosso poco prima dell’avvio degli scambi sui listini azionari. Milano è la peggiore, con il Ftse Mib che cede lo 0,4 per cento. Francoforte parte giù dello 0,27 per cento, Londra dello 0,05 e Parigi dello 0,15 per cento.

Lo stop di Wall Street

Anche Wall Street registra una pesante frenata, con i listini che perdono il 2 per cento e lo S&P 500 –  il più importante indice azionario statunitense – che brucia i guadagni del 2026, mentre gli indicatori della volatilità azionaria (Vix sopra quota 20) balzano ai massimi da novembre. In calo anche il dollaro, che perde lo 0,9 per cento sull’euro, e il Bitcoin, che scende sotto i 90.000 dollari. Salgono invece i rendimenti dei titoli del Tesoro americani (Treasury) e il petrolio, che ha superato i 60 dollari al barile. 

Nuovo record dell’oro

Corsa senza freni per oro e argento, con il metallo giallo che punta a quota 4.900 dollari l’oncia nel contratto spot, toccando un nuovo record a 4.888 dollari l’oncia. Leggera frenata e immediata ripartenza per l’argento, che si mostra più volatile sui massimi, con un nuovo record a 95,56 dollari. A spingere gli acquisti sull’oro non solo la geopolitica ma anche la notizia delle “150 tonnellate di ulteriori acquisti approvati dalla Banca centrale polacca, che porterà il Paese tra i primi dieci al mondo in termini di riserve”.

Gli esperti: “Un nuovo sell America

“È di nuovo un sell America all’interno di un contesto di avversione al rischio globale molto più ampio”, commentano gli analisti che navigano a vista tra le uscite inaspettate di Trump (atteso a Davos mercoledì 21 gennaio) in questo inizio 2026. Dal blitz in Venezuela ai suoi rinnovati attacchi alla Federal Reserve. Il sell America è un fenomeno in cui gli investitori vendono asset statunitensi (azioni, Treasury, dollaro) in risposta a rischi percepiti sull’economia o la politica americana.

Ti potrebbe interessare

Groenlandia, Trump: “Troverò un piano”. Ue: “Difendiamo autonomia”

21 Gennaio 2026

Board of peace per Gaza, l’Italia verso il no mentre Netanyahu accetta

21 Gennaio 2026

Arcivescovi Usa contro Trump: i soldati americani disobbediscano agli ordini

21 Gennaio 2026

Giustizia, Nordio su Barbero: “Gli storici sono sempre eccentrici”

21 Gennaio 2026

Groenlandia, Trump tira dritto e posta una foto della conquista dell’isola

20 Gennaio 2026

Trump: “Dazi al 200% su vini francesi”. Von der Leyen: “Gli Usa...

20 Gennaio 2026
Accessibility by WAH