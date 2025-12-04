NAPOLI – Kvicha Kvaratskhelia diventa il re delle plusvalenze in Serie A degli ultimi anni. Come rivela Calcio e Finanza, la cessione dell’attaccante georgiano al Paris Saint Germain, nella sessione di calciomercato invernale della stagione 2024/2025, ha fruttato nelle casse del Napoli di Aurelio De Laurentiis una cifra netta di 78 milioni di euro.

Kvara dietro solo a Higuain

Una plusvalenza record che si posiziona solamente dietro a quella di Gonzalo Higuain, calciatore ceduto sempre dal Napoli nella stagione 2016/2017. L’attaccante argentino, infatti, si trasferì alla Juventus per 90 milioni di euro e fece registrare una plusvalenza di circa 86 milioni di euro, la più alta di sempre finora nel nostro campionato.

Pogba al terzo posto

Calcio e Finanza stila una top 10 di calciatori che, grazie ai loro trasferimenti, hanno fatto “felici” le società in termini economici. Dopo Higuain e Kvaratskhelia, completa il podio l’ex centrocampista della Juventus, Paul Pogba, con il suo passaggio al Manchester United. Oltre 76 milioni entrarono nelle casse dei bianconeri, plusvalenza che fu abbattuta dalle commissioni corrisposte all’agente del calciatore, Mino Raiola.

Altri nomi nella top 10

Da segnalare, in anni recenti, la plusvalenza relativa a Victor Osimhen: mancano ancora i dati ufficiali sulla cessione del nigeriano al Galatasaray, ma l’operazione, secondo le stime, ha portato al Napoli ben 73 milioni. Un affare che, tra l’altro, è al centro di una vicenda giudiziaria che vede il patron azzurro Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio. Mentre la sesta posizione è occupata da Dusan Vlahovic (ora alla Juve), che fece registrare per la Fiorentina una plusvalenza di poco più di 68 milioni di euro.