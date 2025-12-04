NAPOLI – X Factor 2025 si prepara al suo ultimo atto. Come nella scorsa edizione, anche quest’anno la finale sarà “in esterna”, nel cuore di Napoli, in una piazza del Plebiscito trasformata per una notte nel cuore scenico del talent di Sky. La finalissima andrà in onda giovedì 4 dicembre alle 21 su Sky Uno, NOW e in simulcast su TV8. Sul palco, un’immensa struttura da mille metri quadrati per un pubblico atteso di oltre 16mila persone, guiderà la serata Giorgia.

I finalisti

In gara sono rimasti in quattro, uno per ciascun giudice: Delia per Jake La Furia, eroCaddeo per Achille Lauro, PierC per Francesco Gabbani e rob per Paola Iezzi. Una finale in perfetto equilibrio, arrivata al termine di un’edizione che ha visto numeri in forte crescita: una media di 2 milioni di spettatori a settimana, oltre 20 milioni di voti espressi e più di 5 milioni di interazioni social.

Tre manche per decidere il vincitore

Il meccanismo della finale ricalca la struttura delle ultime stagioni ma punta a rendere ogni passaggio decisivo. La prima manche, “My Song”, metterà in luce l’identità artistica dei concorrenti con brani scelti liberamente: Delia interpreterà la classica “Cu’ mme”, eroCaddeo si confronterà con la melodia di “L’emozione non ha voce”, PierC porterà “Shallow”, mentre rob darà la sua impronta pop-punk a “Città vuota”. A seguire, i “Best Of”, quattro medley serrati che ripercorreranno il percorso dei finalisti nei live. Poi l’ultima e più attesa manche: la riproposizione degli inediti – “Sicilia bedda”, “Punto”, “Neve sporca” e “Cento ragazze” – che guiderà al verdetto finale.

Grandi ospiti sul palco

La serata sarà arricchita da due presenze di peso internazionale. Laura Pausini, icona mondiale del pop italiano, sarà la super ospite più attesa della finale. Al suo fianco Jason Derulo, superstar da miliardi di streaming, pronto a portare un contributo spettacolare in stile arena tour.