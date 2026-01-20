Sicurezza, Meloni convoca un vertice. Il Dl approda al prossimo Cdm (Il Fatto del Giorno)

VideoSicurezza, Meloni convoca un vertice. Il Dl approda al prossimo Cdm (Il Fatto del Giorno)di Irene Di Castelnuovo20 Gennaio 2026di Irene Di Castelnuovo20 Gennaio 2026 9A cura di Irene Di CastelnuovoFatto del giornoIrene Di Castelnuovo post precedente Ucraina, nuovo attacco russo. Lavrov: “Non permetteremo tregua che riarmi Kiev” Ti potrebbe interessare Lotta per l’Artico, Trump non molla: “L’Europa non farà troppa resistenza” 20 Gennaio 2026 Davos, al via il Forum economico. Presentato il rapporto Oxfam 19 Gennaio 2026 Tragedia in Spagna: nuova ipotesi sulle cause del deragliamento dei due treni... 19 Gennaio 2026 Termini violenta. Il Viminale lavora a una stretta dopo le ultime aggressioni 16 Gennaio 2026 Riposo senza pace: il cimitero Flaminio-Prima porta preda del degrado 16 Gennaio 2026 TG del 16 Gennaio 2026 16 Gennaio 2026