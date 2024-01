L'esultanza di Jannik Sinner al termine della semifinale degli Australian Open | Foto Ansa

MELBOURNE – Un’impresa epica che rimarrà per sempre nella storia dello sport tricolore. Jannik Sinner è il primo tennista italiano ad approdare in finale di Australian Open, dopo aver battuto Novak Djokovic in quattro set. Il serbo non aveva mai fallito sul cemento della Rod Laver Arena, conservando fino alla partita di oggi, venerdì 26 gennaio, un primato assoluto di dieci finali vinte su dieci giocate. Il talento di Sesto Pusteria sfiderà il 28 gennaio il vincente dell’altra semifinale tra Medvedev e Zverev.

Si prospettava un incontro ad alti ritmi quello tra Sinner e l’attuale numero uno al mondo, e così è stato. L’azzurro concede un solo set a Djokovic, chiudendo la partita con il risultato di 4 set a 1 dopo 3 ore e 22 minuti di gioco. Parte forte l’altoatesino con i primi due set chiusi 6-1 e 6-2. Cede il terzo al tie break con il punteggio di 6-7, ma non perdona al quarto – mettendo giù la palla del 6-3 – ed eliminando il primatista.

Lo choc di Djokovic è tutto nel post-gara. Il serbo si è infatti congratulato con Sinner dopo aver giocato, a suo dire, una delle peggiori partite in un torneo del Grande Slam: “È meritatamente in finale. Oggi mi ha completamente surclassato. Ero scioccato. Ha fatto tutto meglio di me”. L’altoatesino – attuale numero 4 al mondo – ha commentato “col sorriso” il suo primo debutto in una finale così importante. “Ora sono più tranquillo e darò il massimo”, sono state le sue parole.

Gli ultimi ad aver vinto almeno un torneo del Grande Slam furono Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli. Parole d’orgoglio e di emozione da parte di quest’ultimo nei confronti di Jannik: “È un fenomeno, è l’uomo nuovo, il ‘giovanotto’ da battere e per un po’ di tempo sarà così”. Per loro tre successi complessivi – tutti quanti al Roland Garros -, oltre allo storico trionfo del 1976 in Coppa Davis. Nel 2021 Matteo Berrettini raggiunse la finale del torneo di Wimbledon, venendo però battuto proprio da Djokovic alla sua sesta vittoria nella kermesse. Ed è stato proprio “The Hammer” a rendere omaggio a Sinner, postando una sua foto sorridente su Instagram.