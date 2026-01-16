MELBOURNE – “Mi sento più maturo e preparato ad affrontare le situazioni difficili”. Il numero uno d’Italia, Jannik Sinner, alla vigilia degli Australian Open, ha confrontato il momento attuale con gli stessi mesi del 2025, nella prima conferenza stampa dell’anno a Melbourne, in Australia.

“Sono stati giorni difficili”

“L’anno scorso la situazione era molto più difficile, perché a quel punto dell’anno non sapevo ancora cosa sarebbe successo”, ha spiegato riguardo alla squalifica per il caso Clostebol. “Ho cercato di godermi ogni momento quando entravo in campo, non avevo mai la mente davvero libera dai pensieri. È stata dura. Ora che so com’è andata a finire forse è più facile raccontarlo, ma sono stati giorni difficili anche per la mia famiglia”. Al via della stagione sul cemento – primo Slam dell’anno, che partirà domenica 18 gennaio – Sinner ha detto che “tutto accade per una ragione. Ora vivo lo sport in un modo molto diverso, più rilassato, ma dando il massimo. Si tratta sempre di trovare l’equilibrio e ora sono molto felice”. Sul cemento australiano Sinner è chiamato a difendere i 2000 punti della vittoria dello scorso anno.

Il lavoro durante l’off-season

L’altoatesino è reduce da un off-season in cui, con il suo team, ha “lavorato molto sulle transizioni verso la rete. Sul servizio abbiamo cambiato un paio di cose, senza pensare ai match con Carlos Alcaraz: si tratta di piccoli dettagli. E abbiamo anche fatto molto a livello fisico: la stagione è lunga, devi gestire il corpo nel miglior modo possibile. Sono contento che ‘papà’ Cahill (il coach, ndr) sia ancora con noi: lui tiene tutto sotto controllo”. Ora ha bisogno di “ritrovare un po’ il ritmo gara, scendere in campo e capire le sensazioni. E poi, speriamo, essere pronti”.

Battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in esibizione

Intanto alla Rod Laver Arena, Sinner ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 5 dello Slam, in un match di esibizione. Vittoria al super tie-break (10-4) in un’ora e 56 minuti, dopo un set a testa, entrambi chiusi sul 6-4: il primo per l’italiano, il secondo per il suo avversario. Sinner ha chiuso il match con un serve and volley, effettuando durante l’incontro più discese a rete e diverse palle corte. Nel primo turno degli Australian open Jannik dovrà vedersela con il francese Hugo Gaston, numero 94 Atp.