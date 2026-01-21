ROMA – Una crescita economica pari a 31 miliardi di euro nell’Unione europea nel 2025 – 3,6 miliardi solo in Italia – generata dalle aziende che investono in pubblicità sul social Tik Tok. È quanto emerge da un rapporto indipendente realizzato da Public First, agenzia di ricerca di politiche pubbliche, che sottolinea come la capacità del social network di trasformare contenuti creativi in domanda di mercato abbia favorito lo sviluppo delle imprese, anche quelle di piccole e medie dimensioni.

Gli investimenti pubblicitari nei principali Paesi europei

Lo studio evidenzia un contributo di 7,2 miliardi di euro in Germania, 5,2 miliardi in Francia, 3 miliardi in Spagna e 920 milioni in Polonia. Per calcolarlo, Public First ha moltiplicato la spesa totale delle aziende in pubblicità sui social media nell’Unione europea e la quota di mercato stimata da Tik Tok. In tutto il Vecchio Continente, la piattaforma è utilizzata da 200 milioni di persone, di cui 170 milioni nell’Ue e 23,9 milioni in Italia.

Il beneficio economico delle aziende Ue che sfruttano il social

Secondo il rapporto, sono più di 6,5 milioni le aziende dell’Ue che hanno usato Tik Tok per crescere oltre confine, generando circa 400 milioni di euro di risparmi in termini di produttività con un marketing più efficiente. Ma anche 2,6 miliardi di euro di valore aggiunto sostenendo, così, 52 mila posti di lavoro nel settore creativo. Ottimo risultato anche per i contenuti educativi e formativi: il beneficio economico stimato, in questo caso, è di 20 miliardi di euro.

Le parole dei vertici di Tik Tok

Secondo Cynthia Sanfilippo, presidente di Tik Tok per l’Europa, il social network “sta avendo un impatto positivo sulle aziende, grandi e piccole, in tutta l’Ue, sostenendone lo sviluppo, creando posti di lavoro e favorendo la crescita economica nel continente”. Come chiarisce anche Christina Lundari, country manager GBS di Tik Tok Italia, la pubblicità sulla piattaforma “favorisce un’interazione immediata con gli utenti e incide sulle loro scelte d’acquisto” assumendo il valore di “un investimento strategico” e contribuendo “alla crescita del business e ai risultati economici delle aziende”.

Le prospettive per il 2026

Tik Tok ha pubblicato oggi, 21 gennaio, il What’s Next Report 2026, che analizza come evolveranno il comportamento degli utenti e il rapporto tra pubblico e aziende. Basato sui dati della piattaforma e analisi supportate dall’intelligenza artificiale, la ricerca evidenzia un passaggio da una fruizione passiva dei contenuti a una partecipazione più attiva, guidata dalle community social.