NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:32 dell' 8 settembre 2025

HomeSport Sinner perde Us Open e numero uno nel ranking: “Sono stato prevedibile”
Sport

Sinner perde contro Alcaraz
in finale agli US Open:
"Sono stato prevedibile"

Carlos Alcaraz: "Guardo le sue partite

conosco il suo stile e le sue armi"

di Valerio Francesco Silenzi08 Settembre 2025
di Valerio Francesco Silenzi08 Settembre 2025
Jannik Sinner

Jannik Sinner perde la finale degli US Open contro Carlo Alcaraz | Foto Ansa

NEW YORK – Jannik Sinner cade di nuovo e lo fa ancora contro Carlos Alcaraz. Quella agli US Open di New York però, è sembrata una finale diversa dalle altre, con il fenomeno spagnolo che, ad eccezione del secondo set, è sembrato sempre padrone del campo, come se conoscesse già le intenzioni del suo avversario.

Persino il tennista altoatesino, durante le interviste post partita, ha riconosciuto la “semplicità” dei suoi colpi: “Fisicamente oggi stavo abbastanza bene. C’erano due o tre cose che non erano lì dove volevo. Sono stato troppo prevedibile. A volte bisogna uscire dalla comfort zone”. Alle parole di Sinner ha risposto Alcaraz: “Guardo molto dei suoi match per studiare come gioca. Non direi che è stato prevedibile ma lo conosco, conosco il suo stile, conosco le sue armi”.

Sulla partita è intervenuto anche Filippo Volandri, il capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis: “Sinner ci ha provato, ma Alcaraz ha servito meglio e giocato in maniera incredibile. Jannik comunque impara da queste sconfitte e tornerà più forte”.

Cade quindi il dominio del campione italiano della classifica mondiale. Dopo gli Us Open il ranking ufficializzato dalla Atp vede infatti Carlos Alcaraz di nuovo numero 1, con l’azzurro, che era diventato leader il 10 giugno 2024, alle sue spalle.

Ti potrebbe interessare

Nazionale, l’Italia di Gattuso in campo contro Israele alla ricerca di conferme

08 Settembre 2025

Formula1 a Monza: Ferrari in cerca di riscatto nel segno di Lauda

05 Settembre 2025

Nazionale, Gattuso al debutto con l’obiettivo mondiale: stasera in campo contro l’Estonia.

05 Settembre 2025

US Open, Sinner batte Musetti. Attesa per la sfida Alcaraz-Djokovic

04 Settembre 2025

Sinner-Musetti, il derby azzurro che accende la notte di New York

03 Settembre 2025

Eurobasket, rimonta dell’Italia contro la Spagna: gli azzurri volano agli ottavi

03 Settembre 2025
Accessibility by WAH