Argentina, volano i peronisti: primo stop di Milei alle elezioni di Buenos Aires

di Sofia Landi08 Settembre 2025
Il presidente argentino Javier Milei ammette di aver subito una "netta sconfitta" alle elezioni provinciali di Buenos Aires | Foto Ansa

Centinaia di peronisti attendono i risultati delle elezioni sotto alla casa dell'ex presidente Cristina Fernández | Foto Ansa

L'ex presidente Cristina Fernández celebra la vittoria del movimento peronista dal suo balcone | Foto Ansa

Alcuni peronisti controllano il risultato delle elezioni sotto al balcone dell'ex presidente Cristina Fernández | Foto Ansa

Altri peronisti riuniti sotto casa dell'ex presidente Cristina Fernández attendo i risultati delle elezioni | Foto Ansa

Altre persone controllano il risultato delle elezioni provinciali | Foto Ansa

Un uomo in un seggio elettorale all'interno di una scuola, durante le elezioni legislative di Buenos Aires del 7 settembre 2025 | Foto Ansa

BUENOS AIRES – Emergono i dati ufficiali delle elezioni provinciali della capitale argentina e il risultato per il partito del presidente ultraliberista Javier Milei (La Libertad Avanza) è schiacciante. La LLA  è rimasta indietro al 33,8%, contro il 46,9% della coalizione peronista Fuerza Patria. Si tratta della peggior sconfitta per il leader argentino dall’inizio del suo mandato nel 2023, con una perdita di ben 13 punti rispetto al movimento peronista, partito di opposizione dell’attuale governo. 

Un duro colpo per il presidente Javier Milei, che proprio nel corso delle ultime settimane aveva assicurato che il suo partito avrebbe “messo l’ultimo chiodo alla bara del peronismo” e fatto “spopolare la libertà”. La provincia della capitale – nella cui circoscrizione vive il 40% della popolazione –  è infatti storicamente favorevole ai peronisti e nonostante si trattasse di elezioni locali, Milei aveva impostato la campagna elettorale sulla politica nazionale. La provincia è considerata la chiave per comprendere l’orientamento dell’elettorato in vista delle elezioni legislative che si terranno il prossimo 26 ottobre, quando per il leader argentino scatterà un nuovo grande banco di prova. 

