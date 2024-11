MALAGA – Neanche il tempo di realizzare l’ennesimo successo agli ATP Finals di Torino che il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto per scendere di nuovo in campo a Malaga per disputare la Coppa Davis con i suoi compagni di nazionale.

A un anno dalla vittoria dell’Italia a Malaga dopo 47 anni dall’ultimo trionfo alla Davis, Sinner può portare nuovamente gli azzurri sul gradino più alto del podio. L’Italia farà il suo esordio nella competizione giovedì 21 novembre nei quarti di finale contro l’Argentina ed in caso di vittoria si sfiderà contro la vincente tra Stati Uniti e Australia.

Per l’occasione Sinner troverà nuovamente Lorenzo Musetti e Simone Bolelli mentre le new entry nella squadra sono Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. L’altoatesino sfiderà probabilmente l’australiano Alex De Minauer, l’americano Taylor Fritz, reduce dalla sconfitta contro Sinner la scorsa domenica e Carlos Alcaraz.

Nel doppio nel 2023 Sinner,in formazione con il suo amico Lorenzo Sonego, riuscì a vincere i doppi quarti di finale contro Olanda e Serbia. Da capire che abbinamenti farà questa volta il capitano Volandri.

Intanto nella città spagnola si sta ancora disputando la Billie Jean King Cup, versione femminile della Coppa Davis, che vede protagoniste assolute Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due campionesse olimpiche si sono imposte sulla Polonia battendo Iga Swiatek e Katarzyna Kawa grazie ad una rimonta straordinaria per 5-1 che ha regalato all’Italia un’altra finale, la seconda consecutiva e la settima nella storia della competizione.

Le azzurre incontreranno in finale una tra Gran Bretagna e Slovacchia. Indipendentemente da chi sarà la sfidante l’Italia partirebbe con il pronostico a favore, considerando sia i match singoli che un eventuale doppio.