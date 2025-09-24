NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:03 del 24 settembre 2025

Sport Sogno mondiale, Italvolley in semifinale. Battuto il Belgio 3-0
Sport

Mondiali volley maschile
Italia-Belgio 3-0
Azzurri in semifinale

De Giorgi: "Adesso viene il bello"

Affronteranno una tra Polonia e Turchia

di Sofia Silveri24 Settembre 2025
italia semifinale

Alessandro Michieletto (a sinistra) dell'Italia esulta con i compagni di squadra durante la partita dei quarti di finale tra Italia e Belgio ai Campionati mondiali di pallavolo maschile 2025 | Foto Ansa

MANILA –  L’Italia è in semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile. Per la settima volta nella storia gli azzurri sono tra le prime quattro squadre al mondo. Gli uomini del ct Ferdinando De Giorgi sconfiggono il Belgio per 3-0 con i parziali di 25-13, 25-18, 25-18, riscattando così la sconfitta contro i Red Dragons subita nella fase a gironi. Dominio assoluto dell’Italia, che ora deve attendere l’esito della sfida tra Polonia e Turchia per sapere chi sfiderà nel penultimo atto.

De Giorgi: “Adesso viene il bello”

A dare man forte alla prestazione ci ha pensato proprio l’allenatore: “Volevamo fare una partita diversa rispetto all’ultima sfida con il Belgio. Non è facile rimanere nell’eccellenza, adesso viene il bello”. Infatti, l’Italia che si è vista sul campo è stata un’Italia affamata, determinata a dimostrare il proprio valore. 

La Nazionale tornerà in campo sabato 27 settembre e a guidarla ci saranno il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychlicki, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, i centrali Giovanni Gargiulo e Roberto Russo (con Simone Anzani e Gianluca Galassi a disposizione), il libero Fabio Balaso. Ora resta solo da capire chi si troveranno di fronte: la Polonia, sulla falsariga di quanto successo nelle finali dei Mondiali 2022, degli Europei 2023 e dell’ultima Nations League, oppure la Turchia, squadra rivelazione del torneo.

