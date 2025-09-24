MANILA – L’Italia è in semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile. Per la settima volta nella storia gli azzurri sono tra le prime quattro squadre al mondo. Gli uomini del ct Ferdinando De Giorgi sconfiggono il Belgio per 3-0 con i parziali di 25-13, 25-18, 25-18, riscattando così la sconfitta contro i Red Dragons subita nella fase a gironi. Dominio assoluto dell’Italia, che ora deve attendere l’esito della sfida tra Polonia e Turchia per sapere chi sfiderà nel penultimo atto.

De Giorgi: “Adesso viene il bello”

A dare man forte alla prestazione ci ha pensato proprio l’allenatore: “Volevamo fare una partita diversa rispetto all’ultima sfida con il Belgio. Non è facile rimanere nell’eccellenza, adesso viene il bello”. Infatti, l’Italia che si è vista sul campo è stata un’Italia affamata, determinata a dimostrare il proprio valore.

La Nazionale tornerà in campo sabato 27 settembre e a guidarla ci saranno il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychlicki, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, i centrali Giovanni Gargiulo e Roberto Russo (con Simone Anzani e Gianluca Galassi a disposizione), il libero Fabio Balaso. Ora resta solo da capire chi si troveranno di fronte: la Polonia, sulla falsariga di quanto successo nelle finali dei Mondiali 2022, degli Europei 2023 e dell’ultima Nations League, oppure la Turchia, squadra rivelazione del torneo.