MANILA – L’Italia vola verso la finale del Mondiale di volley maschile, battendo l’Ucraina con un netto 3-0. Così si riscatta l’allenatore Ferdinando De Giorgi, dopo la sofferta partita contro il Belgio, persa dagli azzurri 3-2.

Un gioco concentrato ed equilibrato

Gli uomini di De Giorgi oscillano tra una prima fase di debolezza e uno slancio decisivo che permette poi al palleggiatore Simone Giannelli e compagni di trovare un equilibro e conquistare la vittoria. Dopo lo stallo iniziale, l’Italia suona la carica e attacca con Roberto Russo ben servito da Giannelli. Nel secondo set, decisivo il muro dello schiacciatore Alessandro Michieletto. Nel terzo arriva il totale controllo della partita da parte degli azzurri.

Capitan Giannelli parla dell’importanza di questa vittoria, decisiva per accedere agli ottavi. “Siamo felici per come lo abbiamo fatto perché credo che abbiamo giocato una buona pallavolo. Sapevamo che se avessimo perso saremmo stati eliminati, però ora ci sentiamo caldi e pronti”.

La soddisfazione del Ct De Giorgi

Ferdinando De Giorgi – ct della Nazionale maschile che nel 2022 ha condotto l’Italia alla vittoria del mondiale – giudica positivamente il gioco contro l’Ucraina: “Avevamo bisogno di una vittoria e con una pressione di questo tipo ci siamo arrivati”. Una prova importante “anche dal punto di vista mentale – prosegue De Giorgi– siamo contenti sia per il passaggio del turno sia per la prestazione, ma anche per la reazione dei ragazzi. L’inizio è stato un po’ nervoso, ma poi le cose sono migliorate. I ragazzi sono stati in campo con attenzione e questo gli ha permesso di fare loro i momenti decisivi del match”.

Il prossimo incontro

Agli ottavi di finale di domenica 21 settembre gli azzurri sfideranno l’Argentina, vincitrice nella pool C. Per questo incontro, De Giorgi non si sbilancia: “È un mondiale con grande equilibrio nel quale si è alzato il livello medio; non bisogna guardare il nome dell’avversario perché davvero qui tutto possono dire la loro”. La squadra del resto è già proiettata verso la partita, parola del centrale Roberto Russo. “L’Argentina ha disputato una grandissima gara contro la Francia. È un mondiale di altissimo livello – spiega Russo – nessuno ti regala nulla, non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo”.