NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:05 del 19 settembre 2025

HomeSport Mondiale di pallavolo maschile, l’Italia vola agli ottavi. Domenica la sfida all’Argentina
Sport

Mondiale di pallavolo maschile, l’Italia vola agli ottavi. Domenica la sfida all’Argentina

di Greta Giglio19 Settembre 2025
di Greta Giglio19 Settembre 2025
Mondiale volley maschile

L'ucraino Dmytro Yanchuk (a destra) in azione durante una partita del campionato mondiale di volley maschile. Manila, 18 settembre 2025 | Foto Ansa

MANILA –  L’Italia vola verso la finale del Mondiale di volley maschile, battendo l’Ucraina con un netto 3-0. Così si riscatta l’allenatore Ferdinando De Giorgi, dopo la sofferta partita contro il Belgio, persa dagli azzurri 3-2.

Un gioco concentrato ed equilibrato

Gli uomini di De Giorgi oscillano tra una prima fase di debolezza e uno slancio decisivo che permette poi al palleggiatore Simone Giannelli e compagni di trovare un equilibro e conquistare la vittoria. Dopo lo stallo iniziale, l’Italia suona la carica e attacca con Roberto Russo ben servito da Giannelli. Nel secondo set, decisivo il muro dello schiacciatore Alessandro Michieletto. Nel terzo arriva il totale controllo della partita da parte degli azzurri.
Capitan Giannelli parla dell’importanza di questa vittoria, decisiva per accedere agli ottavi. “Siamo felici per come lo abbiamo fatto perché credo che abbiamo giocato una buona pallavolo. Sapevamo che se avessimo perso saremmo stati eliminati, però ora ci sentiamo caldi e pronti”. 

La soddisfazione del Ct De Giorgi

Ferdinando De Giorgi – ct della Nazionale maschile che nel 2022 ha condotto l’Italia alla vittoria del mondiale – giudica positivamente il gioco contro l’Ucraina: “Avevamo bisogno di una vittoria e con una pressione di questo tipo ci siamo arrivati”.  Una prova importante “anche dal punto di vista mentale – prosegue De Giorgi– siamo contenti sia per il passaggio del turno sia per la prestazione, ma anche per la reazione dei ragazzi. L’inizio è stato un po’ nervoso, ma poi le cose sono migliorate. I ragazzi sono stati in campo con attenzione e questo gli ha permesso di fare loro i momenti decisivi del match”. 

Il prossimo incontro

Agli ottavi di finale di domenica 21 settembre gli azzurri sfideranno l’Argentina, vincitrice nella pool C. Per questo incontro, De Giorgi non si sbilancia: “È un mondiale con grande equilibrio nel quale si è alzato il livello medio; non bisogna guardare il nome dell’avversario perché davvero qui tutto possono dire la loro”. La squadra del resto è già proiettata verso la partita, parola del centrale Roberto Russo. “L’Argentina ha disputato una grandissima gara contro la Francia. È un mondiale di altissimo livello – spiega Russo – nessuno ti regala nulla, non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo”.

Ti potrebbe interessare

Furlani, salto nella storia: chi è il baby Spider-Man che ha conquistato...

18 Settembre 2025

Mourinho, l’ultima trovata è Special: ritorno alle origini sulla panchina del Benfica

17 Settembre 2025

Yildiz come Del Piero, gol fotocopia al Borussia e siparietto tv: “Anche...

17 Settembre 2025

Vendita stadio San Siro, accordo raggiunto tra club e Comune di Milano

16 Settembre 2025

Champions League al via, in campo Juventus-Borussia Dortmund. Tudor cambia l’attacco

16 Settembre 2025

La caduta degli eroi: flop mondiale di Tamberi e Jacobs nello stadio...

15 Settembre 2025
Accessibility by WAH