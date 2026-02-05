SAN FRANCISCO – “È un tiranno”. Non siamo nell’antica Grecia, ma sul pianeta X. Il magnate Elon Musk, sul suo social, ha usato queste parole per scagliarsi contro il premier spagnolo Pedro Sánchez. L’accusa fa seguito alla decisione del primo ministro di proibire l’accesso ai social agli under 16 in Spagna.

La decisione è arrivata durante il World Government Summit di Dubai, dove il premier socialista ha dichiarato che “i ragazzi sono esposti a uno spazio di dipendenza, abusi, violenza, pornografia e manipolazione: vogliamo proteggerli”.

Le conseguenze per Musk

La stretta costringe i colossi del web, tra cui appunto X di Elon Musk, a mettere in campo sistemi di verifica effettiva dell’età. In allegato comporta la perdita di utenti.

L’esempio di Australia e Francia

Non c’è due senza tre. La Penisola iberica, infatti, è il terzo paese a percorrere questa via. Il primato è dell’Australia, dove la legge è entrata in vigore il 10 dicembre 2025 e piattaforme come TikTok, Instagram e Facebook rischiano multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani se non impediscono l’accesso ai minori di 16 anni, che nella maniera più assoluta non possono avere un account personale.

E ancora la Francia, che ha portato il limite a 15 anni. La regola è stata adottata lo scorso 27 gennaio: l’Assemblea nazionale ha votato a favore di un disegno di legge che chiarisce anche quali sono le piattaforme esentate. Ad esempio, le enciclopedie online e gli annuari educativi o scientifici, così come i servizi di messaggistica privata. Presto potrebbe essere la volta del Portogallo, che sta valutando restrizioni analoghe. Per il numero uno di X, quindi, potrebbe arrivare l’ennesima tegola.