MOSCA – Ferito a colpi di arma da fuoco il vice capo dell’intelligence militare (Gru) del Cremlino, Vladimir Alekseyev. Ad aprire il fuoco in un condominio di Mosca un individuo ancora non identificato che è fuggito subito dopo il tentato omicidio di Alekseyev. Il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov ha dichiarato che sul caso sono a lavoro “le agenzie di intelligence, che stanno attualmente facendo la loro parte”. Intanto il generale ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma non ci sono al momento aggiornamenti sulle sue condizioni.

Intanto il capo del Gru, l’ammiraglio Igor Kostjukov, è ad Abu Dhabi per vigilare sulla delegazione russa durante i trilaterali con Washington e Kiev per raggiungere una pace sul fronte Ucraina. Dagli Emirati il portavoce russo ha definito i colloqui “un lavoro costruttivo e complesso”.

Sull’attentato al vice capo dell’intelligence militare si avalla, però, il dubbio di un eventuale ruolo dell’Ucraina. Il generale, infatti, è considerato una figura chiave nel controllo delle operazioni militari ai danni di Kiev. Alekseyev è in realtà solo l’ultimo esponente militare russo ad essere stato vittima di un attentato durante i quattro anni di guerra.