WASHINGTON – In questi giorni dalla Casa Bianca passa il futuro dell’Europa. Donald Trump incontra il premier britannico Keir Starmer, mentre domani – 28 febbraio – aspetta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

A poche ore dall’incontro con Trump, Starmer ha ribadito l’importanza di rimanere uniti con gli alleati in un momento in cui il mondo è sempre più pericoloso. Sul tavolo di Washington, oltre al tema Ucraina, anche la cooperazione bilaterale con Londra, spaziando dall’economia all’intelligenza artificiale.

Il piano di Starmer per l’Ucraina

Il primo ministro inglese vola a Washington per presentare un piano, condiviso con il presidente francese Emmanuel Macron, che prevede l’invio di 30 mila soldati europei in Ucraina per il mantenimento dell’eventuale cessate il fuoco. Piano non condiviso dal ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, che replica: “Non si inviano contingenti come un fax, soprattutto quelli delle altre nazioni”.

Zelensky alla Casa Bianca

Intanto, cresce l’attesa per il vertice Trump-Zelensky, con il leader ucraino pronto a cedere sull’accordo sui minerali che consentirebbe agli Stati Uniti di accedere alle terre rare di Kiev. Un piano celebrato da Trump, che legherà i due Paesi per i prossimi anni. Senza dimenticare la condizione essenziale per la pace: nessuna apertura degli Usa per l’ingresso ucraino nella Nato. Il titolare dello Studio Ovale afferma infatti che “possono dimenticarselo”.

Mosca “I territori occupati appartengono alla Russia”

Sull’ipotesi paventata da Trump di ridare all’Ucraina quanti più territori possibili, ha risposto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dichiarando che i territori occupati in Ucraina “sono una parte indivisibile della Russia e non saranno soggetti a trattative”.

Il summit europeo, Costa invita Zelensky

A fronte degli ultimi sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha convocato un vertice straordinario dell’Ue sulla difesa e sull’Ucraina il prossimo 6 marzo. Tra i presenti ci sarà anche Zelensky.

Usa, altri tagli per gli aiuti internazionali

Intanto, l’amministrazione statunitense ha annunciato i massicci tagli agli aiuti internazionali americani, eliminando in particolare il 92% dei finanziamenti destinati ai programmi all’estero dell’agenzia per lo sviluppo Usaid. Decisione che risparmierebbe ai contribuenti quasi 60 miliardi di dollari.