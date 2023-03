Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi | Foto Ansa

ROMA – Dopo la strage di migranti al largo delle coste di Cutro, continua lo scontro politico sulla gestione degli sbarchi, che vede al centro il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In un’audizione al Copasir giovedì 2 marzo, Piantedosi ha respinto le accuse di mala gestione dell’emergenza, soffermandosi sul “peggioramento delle condizioni meteo”.

Piantedosi a Camera e Senato

Sulla tragedia, il ministro riferirà il 7 marzo alla Camera e il giorno successivo al Senato. A difendere le sue posizioni è il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi: “Nessuno ha detto di non soccorrere persone in mare”, ha dichiarato, e Piantedosi gode “della massima fiducia”. Anche il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri giustifica le dichiarazioni del ministro, sostenendo che sia “giusto dire che questi ‘viaggi della disperazione’ non si devono moltiplicare”.

Pd e 5S vogliono Salvini in aula

Il Movimento Cinque Stelle ha dichiarato di voler ascoltare Piantedosi, ma chiede anche l’intervento in aula del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S ha chiesto al governo di far valere le ragioni dell’Italia in Europa e “ottenere risultati concreti”. Parole cui fanno eco quelle della capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, che ha detto che il Pd è “in attesa della data dell’informativa del ministro, affinché gli italiani sappiano l’esatta dinamica dei fatti”.

La Lega difende il governo

La Lega ha respinto le accuse e ha definito “vergognosi e offensivi” gli attacchi contro la Guardia Costiera, accusata di mancato soccorso. Per Rixi “la nostra Guardia costiera è quella che a livello mondiale, negli ultimi venti anni, ha salvato più persone”. All’inizio della settimana prossima sarà formalizzata la delega ai carabinieri da parte della Procura della Repubblica di Crotone per l’acquisizione di tutti gli atti relativi alla gestione dell’incidente.

Crolla la fiducia per Piantedosi e Valditara

Intanto crolla la fiducia per Piantedosi e Valdiatara. Un sondaggio di Repubblica indica un crollo di 4 punti della fiducia a Piantedosi ma anche al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, dopo le sue dichiarazioni in merito alla lettera scritta dalla preside di Firenze ai suoi studenti. Per il 56% invece degli italiani il disastro è dovuto alla negligenza dei soccorsi.

Elly Schlein in visita a Crotone

Ieri, giovedì 2 marzo, dopo la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al palazzetto dello sport di Crotone, dove è stata allestita la camera ardente dei migranti annegati, anche la neo-segretaria del Pd Elly Schlein ha reso omaggio alle vittime. Ha definito “un dovere” la presenza a Crotone, e ha promesso che la sinistra smetterà di essere “timida sui migranti e farà una lotta dura per difendere i diritti delle persone”.