Cinque persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite questa notte a causa di un incendio in un edificio di sette piani a Strasburgo. A renderlo noto i vigili del fuoco della città, ma sono ancora sconosciute le cause dell’incendio.

Il quotidiano la Repubblica ha riportato le notizie di alcuni media francesi secondo cui i pompieri sono stati chiamati intorno all’1 di questa notte a causa della presenza di fumo denso nella tromba delle scale del palazzo. Sarebbero stati 48 i pompieri intervenuti per portare in salvo le persone intrappolate nell’edificio, trasferite poi in una palestra dove sono tutt’ora.