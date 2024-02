Cast, dirigenti Rai, autori e produttori nella sede Rai di Napoli per la conferenza stampa della presentazione di ' Mare Fuori 4 ' la serie di Rai fiction con protagonisti ragazzi ospiti di un Istituto penale minorile, 17 gennaio 2024. | Foto Ansa

Il produttore Roberto Sessa rivela "Già al lavoro per la quinta stagione"

ROMA – “Nun te preoccupa’ guagliò, c sta o mar for” canta Matteo Paolillo nella sigla di Mare Fuori. E non hanno davvero di che preoccuparsi gli autori e produttori della serie tv che, con il rilascio dei primi sei episodi dell’attesissima quarta stagione su RaiPlay, ha già raggiunto un picco di audience.

Il debutto ha infatti superato “ogni aspettativa”, ha dichiarato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che ha spiegato come la quarta stagione abbia ottenuto “già nelle prime due ore di pubblicazione 1.136.202 visualizzazioni con oltre 422 mila ore di tempo speso”, vale a dire “l’82% in più rispetto allo scorso anno”. Il successo ha trovato il plauso anche dell’Amministratore delegato della Rai Roberto Sergio che ha ringraziato tutti coloro i quali “hanno realizzato un’altra grande pagina di servizio pubblico”.

In attesa del 14 febbraio, data in cui la serie sarà trasmessa su Rai 2, il produttore Roberto Sessa ha già fatto sapere di essere al lavoro per la realizzazione della quinta stagione, con nuovi ingressi ma sempre lo stesso obiettivo: continuare a sorprendere.