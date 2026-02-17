BRUXELLES – Per disegnare un’Unione europea più forte, il punto di partenza è rafforzare il ruolo internazionale dell’euro e ridurre la dipendenza dal dollaro e dagli Stati Uniti. Con questa premessa, l’E6 – il formato ristretto che riunisce le economie di Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Polonia – si è riunito a Bruxelles per dare una spinta decisa al completamento del mercato unico europeo.

Il dossier della Commissione

Secondo un documento preparato dalla Commissione Ue, la chiave per rendere l’euro un attore internazionale rilevante sta nel mercato dei titoli europei. “Riunire le obbligazioni sotto un unico soggetto”, si legge all’interno del dossier, consentirebbe infatti di “ridurre la frammentazione del mercato”, così come “l’istituzione di un unico emittente per le obbligazioni sovranazionali fornirebbe titoli più profondi e più liquidi”. La direzione punta verso un sistema finanziario integrato e attività denominate in euro, sufficienti per gli investitori internazionali.

Domvbrovskis: “Super euro un pilastro per garantire sicurezza economica”

Che i titoli europei siano già considerati una fonte di profitto liquida e sicura, è indubbio. Tuttavia, Bruxelles ritiene necessario ampliarne il ruolo, aumentando il pacchetto di strumenti finanziari comuni e facilitando il finanziamento delle imprese in tutta l’Ue tramite l’abbattimento delle barriere nazionali. Secondo il Commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, “un super euro può essere un pilastro importante della nostra strategia di de-risking e contribuire a garantire sicurezza economica e finanziaria”.

Il possibile ruolo della valuta digitale

La spinta dell’Unione europea mette insieme esigenze economiche e geopolitiche. Bruxelles, infatti, guarda oggi con maggiore consapevolezza alla frammentazione mondiale e all’uso di sanzioni come strumenti di pressioni politiche. Elementi di incertezza che rendono necessario il rafforzamento di una valuta internazionale autonoma. In tal senso, un ruolo potrebbe svolgerlo anche lo sviluppo dell’euro digitale e la promozione della moneta unica nei contratti internazionali su energia, materie prime e trasporti.

In vista del prossimo appuntamento dell’E6, previsto per il 9 e il 10 marzo, i ministri del formato ristretto hanno confermato l’intenzione di rendere l’Europa “un porto sicuro” per i capitali globali. Il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil ha spiegato che i Sei non vogliono “perdere lo slancio politico”, in modo da presentare decisioni comuni ai Ventisette. Il collega francese Roland Lescure gli ha fatto eco, parlando della necessità di “avanzare insieme, fungendo da stimolo per il resto dell’Unione europea”.