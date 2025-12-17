RIAD – È tutto pronto per la Supercoppa italiana che si giocherà, per il terzo anno consecutivo, in Arabia Saudita. Le protagoniste del mini torneo in terra saudita saranno Inter, Bologna, Milan e Napoli. La Supercoppa prenderà il via giovedì 18 dicembre alle 20 ore italiane con la prima semifinale, dove i campioni d’Italia del Napoli incontreranno il Milan di Massimiliano Allegri. Venerdì 18 dicembre il Bologna sfiderà i nerazzurri nell’altra semifinale. Le due squadre vincitrici si contenderanno il trofeo lunedì 22 dicembre.

Il format – entrato in vigore nel 2023 – prevede che a partecipare siano le prime due classificate della Serie A e le finaliste della Coppa Italia. Partecipare alla Supercoppa porta nelle casse dei club cifre importanti: lo scorso anno, la torta che si sono divisi le quattro squadre partecipanti era di 22,5 milioni di euro, di cui 11 sono andati solamente alla vincitrice. Quest’anno, la vincitrice intascherà circa 9,5 milioni di euro, a cui si aggiungerà un altro milione e mezzo per la disputa di un’amichevole contro la detentrice della Supercoppa saudita. La finalista perdente, invece, riceverà 6,7 milioni.

Per volare in Arabia, le squadre dovranno saltare la prossima giornata di campionato e le partite verranno recuperate a metà gennaio. Nello specifico, Napoli-Parma e Inter-Lecce si giocheranno il 14 gennaio, mentre Verona-Bologna e Como-Milan verranno recuperate il 15 gennaio.