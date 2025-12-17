NEWS ANSA

Warner Bros, Kushner si ritira dall’offerta Paramount per il colosso dell’intrattenimento

di Alessio Sebastiano Corsaro17 Dicembre 2025
Jared Kushner, proprietario della società d'investimenti Affinity Partners | Foto Ansa

LOS ANGELES – L’offerta ostile da 108 miliardi di Paramount per l’acquisizione di Warner Bros perde un pezzo fondamentale. Secondo Axios, Affinity Partners, fondo legato al genero del presidente Trump, Jared Kushner, si è ritirato dalla contesa con Netflix per il controllo del catalogo, degli studi e delle attività streaming di WB. “Le dinamiche dell’investimento sono cambiate in modo significativo da quando ci siamo inizialmente coinvolti a ottobre. Ma continuiamo a credere che ci sia una solida logica strategica alla base dell’offerta”, ha dichiarato un portavoce di Affinity Partners.

La notizia concretizza così una delle principali preoccupazioni dei vertici di Warner riguardo l’offerta iniziale della famiglia Ellison, ossia la possibilità che l’accordo potesse fallire se uno dei sette partner finanziatori (tra cui i fondi sovrani di Arabia Saudita, Abu Dhabi e Qatar, oltre che Redbird Capital) si fosse ritirato all’ultimo minuto. A questo punto la palla passa ai vertici di Warner Bros, che dovrebbero respingere l’offerta di 30 dollari per azione, con cui Paramount punta ad acquisire tutto il pacchetto WB, inclusa la CNN. Se il consiglio di amministrazione dovesse rifiutare, il gruppo guidato dagli Ellison dovrà decidere se aumentare ulteriormente la propria offerta o arrendersi a Netflix.

