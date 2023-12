La federazione internazionale di sci ha dato il via, anche per quest’anno, alla Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile, a Engelberg in Svizzera. La competizione rappresenta il livello più alto della disciplina.

La Coppa del mondo di questa disciplina è stata fondata da Torbjørn Yggeseth nella stagione 1979-1980; tuttavia, la squadra femminile ha iniziato a gareggiare soltanto nel 2012. I salti spettacolari ad alta velocità sono ancora uno spettacolo per atleti e spettatori.