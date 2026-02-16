NEWS ANSA

Treno deragliato in Svizzera
dopo una valanga nel Vallese
Molti feriti, nessuno italiano

L’incidente del treno regionale elvetico

Evacuati per il momento 30 passeggeri

di Marco Bertolini16 Febbraio 2026
Svizzera

Un frame dal video delle telecamere di sorveglianza della società ferroviaria svizzera Bls in cui si vede la stazione di carico di Goppenstein, in Svizzera, dove la linea ferroviaria è stata momentaneamente interrotta | Foto Ansa

SION – Un treno è deragliato nella mattinata di lunedì 16 febbraio, in Svizzera, nel Cantone del Vallese, a causa di una valanga. A bordo del regionale – in cui non c’è nessun italiano – 80 passeggeri. La Polizia vallese ha annunciato che “30 persone sono state evacuate”. Di questi “molti” sono rimasti feriti.

L’incidente del treno regionale

Il treno è partito da Spiez, Berna, intorno alle 6 di mattina. Dopo quasi due ore, il convoglio è uscito dai binari della linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Hohtenn, nella zona di Stockgrabe. La polizia cantonale riferisce che alcune persone sarebbero rimaste ferite. La causa del deragliamento è la caduta di una valanga, riferisce la società Ferrovie federali svizzere. La stessa precisa che l’interruzione della linea si protrarrà almeno fino a martedì 17 febbraio. Dopo colloqui con la polizia cantonale, l’ambasciata italiana in Svizzera ha confermato all’Ansa che “non vi sono italiani coinvolti nell’incidente ferroviario di questa mattina nel Canton Vallese”.

