SION – Un treno è deragliato nella mattinata di lunedì 16 febbraio, in Svizzera, nel Cantone del Vallese, a causa di una valanga. A bordo del regionale – in cui non c’è nessun italiano – 80 passeggeri. La Polizia vallese ha annunciato che “30 persone sono state evacuate”. Di questi “molti” sono rimasti feriti.

L’incidente del treno regionale

Il treno è partito da Spiez, Berna, intorno alle 6 di mattina. Dopo quasi due ore, il convoglio è uscito dai binari della linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Hohtenn, nella zona di Stockgrabe. La polizia cantonale riferisce che alcune persone sarebbero rimaste ferite. La causa del deragliamento è la caduta di una valanga, riferisce la società Ferrovie federali svizzere. La stessa precisa che l’interruzione della linea si protrarrà almeno fino a martedì 17 febbraio. Dopo colloqui con la polizia cantonale, l’ambasciata italiana in Svizzera ha confermato all’Ansa che “non vi sono italiani coinvolti nell’incidente ferroviario di questa mattina nel Canton Vallese”.