NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:00 del 23 gennaio 2026

HomeEsteri Ucraina, Tajani risponde a Zelensky: “Ingeneroso, Europa ha aiutato”
Esteri

Tajani: "Zelensky ingeneroso
L'Europa ha fatto di tutto
per l'indipenza dell'Ucraina"

Il vicepremier replica al leader di Kiev

a margine del forum Italia-Germania

di Leonardo Macciocca23 Gennaio 2026
di Leonardo Macciocca23 Gennaio 2026

Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, durante il business forum Italia-Germania, a Roma | Foto Ansa

ROMA – Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha risposto alle critiche nei confronti dell’Europa del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, definendole ingenerose.

Tajani: “L’Europa ha sostenuto Kiev economicamente e militarmente”

“Mi pare che l’Europa abbia garantito l’indipendenza dell’Ucraina e abbia fatto di tutto per sostenerla dal punto di vista politico, finanziario e militare”, ha dichiarato il vicepremier a margine del business forum Italia-Germania a Roma.

Zelensky: “Europa persa e frammentata”

Nel corso del suo intervento sul palco del World economic forum di Davos, Zelensky ha lanciato un attacco diretto al Vecchio continente. Nella giornata del 22 gennaio, il leader di Kiev ha accusato gli alleati europei di non avere “volontà politica” per affrontare Vladimir Putin, mentre la guerra continua a infuriare ai loro confini orientali. E di mostrarsi “persi” e “frammentati” nel fronteggiare la tempesta Donald Trump, con il quale il presidente ucraino ha annunciato nel frattempo di aver raggiunto un accordo sulle garanzie di sicurezza americane, tra i punti critici del percorso verso la fine della guerra. 

L’empasse sugli asset russi

Zelensky ha inoltre rinfacciato ai leader europei che “al momento” di utilizzare gli asset russi per aiutare a difendere l’Ucraina, la decisione è stata “bloccata”. Poi, non ci sono stati “veri progressi” sull’istituzione di un tribunale per l’aggressione russa.

Ti potrebbe interessare

Trilaterale Usa-Russia-Ucraina. Mosca: “Kiev deve lasciarci il Donbass”

23 Gennaio 2026

Trump sfida l’Onu: “Anche l’Italia vuole far parte del Board of Peace”

23 Gennaio 2026

Usa fuori dall’Oms, l’ordine esecutivo di Trump entra in vigore

23 Gennaio 2026

L’Ue rimane unita sulla Groenlandia. Trump non cede: “Facciamo ciò che vogliamo”

23 Gennaio 2026

“È possibile rimpatrio di irregolari anche se detenuti”

22 Gennaio 2026

Ucraina, Witkoff e Kushner da Putin per nuovi negoziati di pace

22 Gennaio 2026
Accessibility by WAH