ROMA – Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha risposto alle critiche nei confronti dell’Europa del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, definendole ingenerose.

Tajani: “L’Europa ha sostenuto Kiev economicamente e militarmente”

“Mi pare che l’Europa abbia garantito l’indipendenza dell’Ucraina e abbia fatto di tutto per sostenerla dal punto di vista politico, finanziario e militare”, ha dichiarato il vicepremier a margine del business forum Italia-Germania a Roma.

Zelensky: “Europa persa e frammentata”

Nel corso del suo intervento sul palco del World economic forum di Davos, Zelensky ha lanciato un attacco diretto al Vecchio continente. Nella giornata del 22 gennaio, il leader di Kiev ha accusato gli alleati europei di non avere “volontà politica” per affrontare Vladimir Putin, mentre la guerra continua a infuriare ai loro confini orientali. E di mostrarsi “persi” e “frammentati” nel fronteggiare la tempesta Donald Trump, con il quale il presidente ucraino ha annunciato nel frattempo di aver raggiunto un accordo sulle garanzie di sicurezza americane, tra i punti critici del percorso verso la fine della guerra.

L’empasse sugli asset russi

Zelensky ha inoltre rinfacciato ai leader europei che “al momento” di utilizzare gli asset russi per aiutare a difendere l’Ucraina, la decisione è stata “bloccata”. Poi, non ci sono stati “veri progressi” sull’istituzione di un tribunale per l’aggressione russa.