NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:47 del 18 febbraio 2026

HomePolitica Tajani vola a Washington per il Board of Peace: “Italia in prima linea”
Politica

Tajani vola a Washington
per il Board of Peace
"Italia in prima linea"

Schelin: "Governo aggira Costituzione"

Il no del Vaticano: "Siamo perplessi"

di Enza Savarese18 Febbraio 2026
di Enza Savarese18 Febbraio 2026
ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani | Foto Ansa

ROMA – Sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani a rappresentare l’Italia al Board of Peace per Gaza in programma domani a Washington. Lo ha confermato lo stesso vicepremier dopo essere arrivato a Tirana. Il titolare della Farnesina ha sottolineato il ruolo da osservatrice che avrà l’Italia nella nuova organizzazione voluta da Trump. “Saremo presenti nel momento in cui si parla e si prendono le decisioni per la ricostruzione di Gaza sul futuro della Palestina”, ha dichiarato il vicepremier. 

Una precisazione che non è bastata alle opposizioni, che ieri, durante l’informativa al Senato, si sono opposti alla linea del governo. “State aggirando la Costituzione”, tuona la segretaria del Pd, Elly Schlein. Il riferimento è all’articolo 11 della Carta, che regolamenta la partecipazione a organi istituzionali. Sulla stessa linea anche il leader di Avs, Nicola Fratoianni, che a Repubblica ha definito il Board of Peace come “un comitato d’affari” da cui l’Italia dovrebbe “restarne fuori”. 

Perplessità, alla vigilia della riunione a Washington, arrivano anche dal Vaticano.  È il segretario di Stato, Pietro Parolin, a confermare che la Santa Sede “non parteciperà” al nuovo organo voluto da Trump per via di “criticità che andrebbero risolte”.

Ti potrebbe interessare

Mattarella a sorpresa alla seduta del Csm: “Rispetto tra le istituzioni”

18 Febbraio 2026

Referendum, scontro Nordio-Anm sui finanziamenti del Comitato per il No

17 Febbraio 2026

Board of Peace, Tajani: “Italia osservatrice”. Le opposizioni si ricompattano

17 Febbraio 2026

Di Matteo risponde a Nordio sul Csm “para mafioso”. Il pm: “Mie...

16 Febbraio 2026

Board of Peace, voterà il Parlamento. Tajani: “Non possiamo restare fuori”

16 Febbraio 2026

Tempesta sul referendum, Nordio attacca Gratteri mentre calano i Sì

13 Febbraio 2026
Accessibility by WAH