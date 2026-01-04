Terra di confini e cicatrici, la Bosnia trent’anni dopo l’orrore

Falle scavate a partire dal sistema scolastico, distinto per ogni distretto. “Nella Repubblica Srpska si nega completamente che Sarajevo sia stata sotto assedio e che a Srebrenica sia stato commesso un genocidio”, spiega Ejuan. “Ricordo un ragazzo serbo-bosniaco che a Sarajevo mi chiese perché ci fossero così tanti fori di proiettili sui muri dei palazzi. Ero incredulo”.

Oltre a Srebrenica altri sette comuni nella Bosnia orientale furono attraversati dalle medesime atrocità: Prijedor, Foča, Zvornik, Vlasenica, Bratunac, Sanski Most e Kotor Varoš. Li passa in rassegna uno a uno Ado Hasanovic, regista e sceneggiatore bosniaco, nato a Srebrenica e sopravvissuto al genocidio.