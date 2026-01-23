NEWS ANSA

Economia

TikTok, al via la vendita
C'è l'accordo per gli Usa
L'app passa in mani non cinesi

Trump all'omologo Xi su Truth

"Grazie per aver lavorato con noi"

di Vincenzo Cimmino23 Gennaio 2026
TikTok accordo

Sede di TikTok a Culver City, California | Foto Ansa

ROMA – Dopo pressioni, annunci e rinvii, l’accordo c’è. TikTok cede le sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi. Chiusa una clip, ora se ne apre un’altra anche per la celebre app di condivisione video made in China. La stessa che Donald Trump si era impegnato a salvare nel primo giorno della sua presidenza dopo averne capito il potenziale in termini di elettorato. In una nota viene spiegato che TikTok Usds Joint Venture è stata creata ed è controllata a maggioranza da società americane, con Silver Lake, Oracle e Mgx che hanno ognuna il 15%.

Chiuso lo scontro passato attraverso il Congresso americano

La separazione delle attività Usa mette fine a uno scontro durato anni. Il Congresso americano nel 2024 aveva approvato una legge che prevedeva il divieto di TikTok negli Stati Uniti se ByteDance, che deteneva il 19,9% delle azioni, non avesse venduto le sue attività statunitensi. Inizialmente si prevedeva che nel gennaio 2025 l’app sarebbe stata vietata senza alcun accordo di vendita. Solo l’intervento del presidente Trump è riuscito a salvare la piattaforma, allungando ripetutamente la scadenza in modo da concedere più tempo per un’intesa.

Trump ringrazia Xi “per il lavoro con gli Stati Uniti”

A far cambiare idea a Trump, inizialmente favorevole al divieto, l’aiuto che l’app gli avrebbe dato per vincere le elezioni del 2024. L’ulteriore passo avanti è dello scorso settembre, quando Casa Bianca e Cina hanno raggiunto un accordo di principio per vendere le operazioni a una joint venture che prende ora vita. “Sono contento – ha dichiarato il presidente americano – di aver aiutato a salvare TikTok” che sarà ora controllata da “un gruppo di patrioti e investitori”. Sul suo social Truth, inoltre, The Donald ha anche ringraziato l’omologo cinese Xi Jingpin “per aver lavorato con gli Stati Uniti e aver approvato l’accordo”.

