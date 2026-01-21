PECHINO – TikTok lancia Pinedrama. Un’app dedicata alle micro-serie, suddivise in episodi di circa un minuto, pensate per la visione verticale su smartphone. Il social punta a segmentare l’attenzione, aumentare il controllo sui formati e generare nuovi modelli di monetizzazione.

Disponibile negli Usa e in Brasile

Per ora è limitata a Stati Uniti e Brasile, ma non è escluso un ampliamento a livello globale. La sua nascita avviene in una fase di forte crescita di questo formato nel panorama media, soprattutto tra il pubblico più giovane. Infatti, l’ultimo report Digital 2025 di We Are Social, aveva evidenziato che TikTok è la piattaforma su cui gli utenti trascorrono più tempo, quasi 30 ore al mese. Tra l’altro, già oggi molti giovani lo utilizzano per guardare spezzoni di serie tv o film, pubblicati, spesso illegalmente, sulla piattaforma. Pinedrama, quindi, diventa anche un modo per combattere la pirateria.

Pioggia di views

Il suo catalogo presenta storie incentrate su relazioni sentimentali spesso contaminate da elementi soprannaturali. Tra i titoli disponibili figurano produzioni come “The Officer Fell For Me”, “The Return of Divorced Heiress” e “My Unwanted Billionaire Ex”. Mentre “Love at First Bite”, ha già superato i 18 milioni di visualizzazioni.

Nessun costo aggiuntivo

A differenza di piattaforme già affermate come DramaBox e ReelShort, dove l’accesso completo ai contenuti richiede spesso abbonamenti settimanali, l’app è attualmente priva di pubblicità e di paywall. Basta accedervi con il proprio account TikTok senza alcun costo, almeno per ora.