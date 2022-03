via al casting per cantare

Un casting per salire sul palco insieme ai Tiromancino. Nella nuova tournee “Ho cambiato tante case Tour 2022” di 19 date della band romana sarà possibile per dei fan fortunati cantare insieme a Federico Zampaglione. L’iniziativa è stata lanciata dall’agenzia Trident music, produttrice dei concerti dei Tiromancino. I concerti del gruppo nei teatri italiani sono partiti il 25 ottobre. Lo stesso Zampaglione ha commentato: “Ho vissuto tre anni in apnea senza la musica live. Finalmente torno a respirare”.

I 19 vincitori, uno per ogni tappa, che riusciranno a vincere il casting si esibiranno con Zampaglione, cantando la parte de “L’odore del mare” che nel brano originale viene eseguita da Carmen Consoli. Le informazioni per partecipare al contest “Canta con i Tiromancino” si trovano su https://www.tridentmusic.it/news/canta-con-tiromancino-il-nuovo-casting-per-duettare-con-federico-zampaglione-sulle-note-de-lodore-del-mare.html e sui canali social dell’agenzia.