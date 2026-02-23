ROMA – Il mese di febbraio si chiude con nuove agitazioni nei trasporti. Si fermeranno aerei e treni per una sequenza di scioperi che porterà forti disagi ai viaggiatori. Si parte giovedì 26 con lo sciopero nel comparto aereo per arrivare allo stop nazionale dei treni tra venerdì 27 e sabato 28. In alcune realtà invece ci saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale che incroceranno le braccia.

Il primo snodo riguarda il trasporto aereo

Giovedì 26 febbraio sarà una giornata complicata per chi parte o rientra con l’aereo. Scioperi nazionali di 24 ore e astensioni parziali nelle fasce pomeridiane coinvolgono compagnie e personale di volo e di terra. Il rischio disagi quindi per i viaggiatori è elevato perché le mobilitazioni insistono sulle stesse finestre temporali e su più vettori. Ita Airways, easyJet e Vueling saranno le compagnie maggiormente coinvolte. Potenziali effetti a catena su cancellazioni e ritardi.

Lo stop nazionale dei treni

Dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato 28 febbraio scatta lo sciopero nazionale che impatterà sul trasporto ferroviario dell’alta velocità, lunga percorrenza e regionali. L’avviso di infomobilità di Rfi indica il coinvolgimento del personale del Gruppo Fs Italiane, oltre a Italo e Trenord. Le modifiche al servizio possono verificarsi prima dell’inizio e dopo la conclusione dell’agitazione. Cancellazioni, variazioni di percorso, limitazioni di tratta e riprogrammazioni potranno quindi verificarsi in tutta la giornata di sabato. Lo stop riguarderà anche il trasporto merci.

Scioperi locali a Torino e a Bari

Venerdì 27 proteste a Torino e a Bari. Nel capoluogo piemontese il personale di Arriva Italia – che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in Valle d’Aosta e nelle province di Torino, Brescia, Bergamo tra le altre – porterà limitazioni o mancanza di corse dalle 16 alle 20. Nel capoluogo pugliese il calendario del Ministero riporta uno sciopero nel trasporto pubblico locale, per gli operatori di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici, dalle 19.30 alle 23.30.