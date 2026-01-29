LISBONA – Una punizione al minuto 98. L’ultima occasione per una qualificazione ai playoff di Champions League ormai insperata. L’allenatore del Benfica, José Mourinho, fa salire anche il portiere, Anatolij Trubin, nell’affollata area di rigore del Real Madrid. Palla in mezzo, su tutti svetta proprio l’ucraino, che insacca alle spalle di Thibaut Courtois. È 4-2 per i portoghesi e delirio al Da Luz di Lisbona.

Trubin regala i playoff al Benfica

Il colpo di testa di Trubin regala la qualificazione ai playoff di Champions League al Benfica | Foto Ansa

Il Benfica vince 4-2 contro il Real Madrid e accede alla fase finale della Champions League. Il risultato non è un dettaglio, e non perché la vittoria è arrivata contro i Blancos (alle prese con un periodo negativo), ma perché prima della follia di Trubin, sul 3-2, gli uomini di Mourinho erano eliminati dal torneo. Stessi punti (9) del Marsiglia di Roberto De Zerbi al ventiquattresimo posto in classifica, sconfitto per 3-0 dal Club Brugge, stessa differenza reti, ma a farne le spese era proprio il Benfica. Il gol del portiere ucraino, già nei radar di club italiani come l’Inter negli anni passati, ha quindi permesso ai portoghesi di scavalcare all’ultimo respiro i francesi. Una vittoria che ha condannato anche il Real Madrid, fuori dalle prime otto e costretto al playoff. Anche lo Special One si è soffermato sulla prodezza di Trubin al termine del match: “Sapevamo che Trubin avrebbe potuto segnare, anche contro il Porto ci era andato vicino, poi il cross ha fatto la differenza. A prescindere dalla qualificazione ai playoff, volevamo vincere questo match anche per una questione di orgoglio”, ha detto il tecnico portoghese.

Quando il portiere diventa attaccante: i precedenti

Il gol del portiere della Lazio, Ivan Provedel, contro l’Atletico Madrid nella stagione 2023/2024 | Foto Ansa

La rete segnata da un portiere può considerarsi come un evento straordinario nel mondo del calcio. Nonostante ciò, i precedenti non mancano. Rimanendo in tema Champions League, come dimenticare il gol del pareggio (1-1) al 95’ siglato dal portiere della Lazio, Ivan Provedel, contro l’Atletico Madrid, all’Olimpico di Roma, nell’edizione 2023/2024. O ancora nella stagione 2017/2018, il gol dell’estremo difensore del Benevento, Alberto Brignoli, contro il Milan che regalò il primo punto in Serie A nella storia del club campano. Riavvolgendo ancora il nastro, quella mischia furibonda in area di rigore nel derby d’Italia tra Inter e Juventus (2002/2003) che portò Francesco Toldo a essere incoronato eroe della serata grazie alla zampata finale che trafisse Gianluigi Buffon per l’1-1 finale.