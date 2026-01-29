MIAMI – Gruppi cattolici e membri della comunità religiosa del Sud Florida si sono riuniti per una messa, una processione e una preghiera pubblica in solidarietà con la comunità dei migranti davanti all’ufficio dell’immigrazione di Miami.

Mercoledì pomeriggio – 28 gennaio – i partecipanti si sono dati appuntamento nella chiesa Gesu Catholic per celebrare una messa e poi dirigersi in marcia verso la Corte dell’immigrazione. Qui, nonostante il freddo, gli attivisti hanno pregato per i migranti trattenuti, le famiglie separate e tutti coloro in attesa di affrontare le udienze.

All’esterno, leader religiosi e persone direttamente colpite dalle dure politiche migratorie dell’amministrazione di Donald Trump hanno preso parola per richiamare l’attenzione sulle difficoltà e sulle paure vissute dalle comunità di migranti.

Tra le testimonianze, quella di una giovane che ha raccontato la situazione dei suoi genitori detenuti dall’Ice (Immigration and Customs Enforcement).