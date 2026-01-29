NEWS ANSA

Miami, cattolici in marcia per i migranti: “Noi contro Trump”

di Iris Venuto29 Gennaio 2026
Un'attivista con un cartello con la scritta “Immigrati e rifugiati benvenuti” durante la processione in solidarietà con i migranti | Foto Ansa

Gli attivisti partecipano a una messa nella chiesa Gesu Catholic prima di organizzare una processione verso il tribunale dell'immigrazione di Miami | Foto Ansa

Gli attivisti partecipano a una messa nella chiesa Gesu Catholic prima di organizzare una processione verso il tribunale dell'immigrazione di Miami in solidarietà ai migranti | Foto Ansa

Gli attivisti partecipano a una messa nella chiesa Gesu Catholic prima di organizzare una processione verso il tribunale dell'immigrazione di Miami | Foto Ansa

Un fedele mostra un cartello durante una messa nella chiesa del Gesu Catholic prima di partecipare alla processione verso il tribunale dell'immigrazione di Miami | Foto Ansa

Attivisti espongono cartelli durante la processione e la funzione religiosa in solidarietà con i migranti fuori dal Tribunale dell'Immigrazione di Miami | Foto Ansa

Attivisti espongono cartelli durante la processione e la funzione religiosa in solidarietà con i migranti fuori dal Tribunale dell'Immigrazione di Miami | Foto Ansa

Attivisti espongono cartelli durante la processione in solidarietà con i migranti fuori dal Tribunale dell'Immigrazione di Miami | Foto Ansa

Padre Frank O'Loughlin (C) partecipa alla processione e alla funzione religiosa in solidarietà con i migranti fuori dal Tribunale dell'Immigrazione di Miami | Foto Ansa

La processione accompagna da musica in solidarietà con i migranti fuori dal Tribunale dell'Immigrazione di Miami | Foto Ansa

MIAMI – Gruppi cattolici e membri della comunità religiosa del Sud Florida si sono riuniti per una messa, una processione e una preghiera pubblica in solidarietà con la comunità dei migranti davanti all’ufficio dell’immigrazione di Miami.

Mercoledì pomeriggio – 28 gennaio – i partecipanti si sono dati appuntamento nella chiesa Gesu Catholic per celebrare una messa e poi dirigersi in marcia verso la Corte dell’immigrazione. Qui, nonostante il freddo, gli attivisti hanno pregato per i migranti trattenuti, le famiglie separate e tutti coloro in attesa di affrontare le udienze.

All’esterno, leader religiosi e persone direttamente colpite dalle dure politiche migratorie dell’amministrazione di Donald Trump hanno preso parola per richiamare l’attenzione sulle difficoltà e sulle paure vissute dalle comunità di migranti. 

Tra le testimonianze, quella di una giovane che ha raccontato la situazione dei suoi genitori detenuti dall’Ice (Immigration and Customs Enforcement).

